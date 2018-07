Podemos en entredicho

ERREJÓN Y LAS BECAS



FERNANDO: imaginaos la cara que se nos queda a los que hemos accedido a un plaza de profesor asociado POR CONCURSO DE VERDAD en la Universidad Andaluza, en la que se cobra entre 300 y 600 € al mes por un trabajo en precario, sujeto a renovación anual, y eso sí resolviendo a la universidad un enorme número de asignaturas, con docentes que cobran una tercera o cuarta parte que un contratado, dedicando prácticamente el mismo tiempo que éste. Por cierto, le aseguro que si faltamos a una clase sin justificación tenemos un serio problema.



Jose Luis: A lo mejor gracias a Errejón descubrimos un caso como el de los cursos del INEM: se conceden, se da la pasta y luego no se hace un seguimiento de lo que se hace con ellos: se entrega un tocho de folios que no se lee nadie y ya está. Por cierto, el profesor Mayoral aparte de cobrar como profesor cobraría como director del proyecto, y además le da tiempo para lo de Podemos. A estos chicos les da tiempo para todo. Por cierto, ¿Pablo Iglesias también dirigirá algún proyecto de estos?



Miguel: por desgracia hay cientos o miles de profesores afines al pp-psoe que se encaraman a la universidad sin mérito alguno. Quizá eso sea lo bueno de este tema de Errejon. A ver si se pone la lupa en la uni y echan un vistazo al manoseado i+d.



EMILIO: ¿Estaremos de acuerdo, en que tiene mas mérito ser profesor de la UNIVERSIDAD, que un individuo formado por un partido, que no ha salido, en su vida del mismo?..



CONSUELO: Yo considero que tenemos dos grandes problemas:



El primero que la mayoría de los españoles no tenemos cultura social ni politica



El segundo que seguimos buscando culpables de la situación que tenemos en el país, cuando todos deberíamos de reconocer que somos culpables. Durante mucho tiempo aceptamos sin preguntar que se podían conseguir duros a pesetas, ahora cuesta hacer examen de conciencia.



En cuanto a Iglesias y Podemos, es como cuando vas a ver un espectáculo y esperas ver al gran mago. Estas tan receptivo a sus trucos, que realmente lo ultimo que quieres ver, es eso, que solo es un truco.



Seguiremos repitiendo errores gobierne quien gobierne, porque no aprendemos.



SOBRE PODEMOS



ANTONIO: Es increíble que la gente crea que Podemos está haciendo que esto cambie, lo está haciendo la fiscalía y otras personas que han denunciado, pero NO Podemos. Se está alimentando un monstruo.



EMILIO: ¿O sea, que el tema es que PODEMOS, es un partido generado en las televisiones? Bien.¿Y?. ¿Hay que seguir votando al cortijo del PP-PSOE?



Juan carlos: Porque os empeñáis en el bipartidismo?, no veis como están dejando el país PP y PSOE?. Y que conste que Podemos no es votable. Y que no tengo ni idea de a quien votar. Siempre he votado PSOE



Antonio: Hoy sí estáis hablando con responsabilidad, hay que dejar muy clarito a la población que estos de Podemos son solo frases.



ANA: Se está diciendo mucho que el voto a Podemos es una pedrada contra el escaparate de los politicos y no es asi, es contra todos nosotros como ciudadanos que seremos gobernados por ellos, los politicos se irán a sus casas. No cofundamos quien va a recibir el castigo..



PEDRO: El ejemplo que ha dicho Herrera de una familia de 600 euros por 4 , se está dando en Andalucía desde que Felipe González hizo el PER, lo cual explica el paro de Andalucía y el nivel de vida de los pueblos de Jaén, y ser los mayores votantes socialistas, financiados por Madrid y Valencia. Pedro



EL PEQUEÑO NICOLÁS



MANUEL: ¿Por qué dedicáis tanto tiempo a un niño mentiroso y consentido?

CARLOS: El Nicolás dichoso no es ningún inteligente, lo que sucede es que convence a los idiotas y de estos hay más que botellines, como dice Herrera. Hoy hay un gran moda de las selfies…y es todo su poder de convencimiento, el verle “acompañado de gente importante”. Ahora bien, a la vista de todo lo que el chaval dice, no sé cómo la autoridad competente no le ha puesto las pìlas.



MANIFESTACIÓN DEL DOMINGO



Soy Santi desde Teruel, jolines que poco se habla de la manifestación a favor de la vida que hubo en Madrid el sábado. Salieron 1.400.000 personas en una jornada festiva. Como no hablan en catalán o no destrozan la calle, ¿no venden?- En fin.