Variedad de temas

La BANCA



ELISEO: Pero ¿cómo no van a estar bien los bancos españoles? Han recibido unas cantidades ingentes de dinero desde Europa y han apartado del negocio del banco la deuda y los activos "tóxicos" es decir los pisos que no vendían; así cualquier empresa funciona de maravilla. Si nuestros ayuntamientos pasaran todas sus deudas al estado, todos tendrían superavit e irían bien. País curioso este.



FERNANDO: Ya que a los bancos les va tan bien, tan divinos de la muerte, pues que empiecen por devolver el dinero de las preferentes (integramente) y también el dinero prestado; porque si no, sería algo así como: qué bien me va que no pago lo que debo.



MARIA: ¿Cuánto dinero nos ha costado a los españoles y europeos que nuestros bancos sean los mejores de Europa? Y otra cosa: el Banco Central Europeo les ha prestado dinero prácticamente al 0 por ciento para luego ellos comprar deuda pública al 4 por ciento, ¿no son ayudas públicas? Esto es un negocio redondo a costa del dinero de los de siempre.



CORRUPCIÓN



ANA: Vamos a ver, no hacer falta ninguna ley de transparencia ni nada, lo más fácil y rápido y que daría mayor credibilidad serían las expulsiones inmediatas del partido a cada caso que salga, verás qué rápido se acaba la tontería de la palabrería que no sirve para nada más que para que los corruptos se queden como están en la mayoría de los casos.



ANTONIO: Cada político que no este corrupto, que pida una inspección voluntaria en Hacienda, desde los últimos 20 años, y el que no lo haga tenga prohibido por su partido presentarse a ningún tipo de elecciones municipales, autonómicas, ni generales, ni ocupar cargo público. Entretanto o no votamos o votamos a estos nuevos.



SOBRE PODEMOS Y LAS ENCUESTAS



GLORIA: La última encuesta conocida sobre intención de voto es para preocuparse. Es evidente que los dos grandes partidos – y otros- están salpicados por muchos casos de corrupción, pero también es cierto que tienen una clara voluntad de acabar con ella y están poniendo todos los medios. Lo que no comparto es que haya medios que quieran cargarse al PP, y en menor medida al PSOE, y se lo estén poniendo en bandeja a Podemos. ¿Por qué no se advierte a los cuatro vientos y de manera reiterada del peligro real que supondrían las medidas que adoptaría Podemos si llegara al poder? Se trata de mejorar nuestro sistema político y no de cargárselo

JAVIER: Igual los de La Caspa salen tanto porque aceptan las entrevistas y las invitaciones y los del Gobierno y principal partido de la oposición, no.



DAVID: yo no voto a Podemos por convencimiento sino porque lo actual no me vale y como yo, muchos. No pueden ser de ninguna manera peor de lo que hemos tenido hasta ahora:



LOS CASOS DEL PARO



Ha escrito MERCEDES que con 50 años ha perdido su trabajo y lleva dos años en paro… Dice: Es totalmente deprimente ver como se nos ha apartado ya del mercado laboral y la sociedad no cuentan con nosotros para nada. La mayoría de los trabajos son para menores de 30 años, Incluso los cursos

del Servef para desempleados son para menores de 30 años. Además ahora me he enterado de que después de haber cotizado durante 31 años a la Seguridad Social, si durante los últimos 15 años antes de la edad de jubilación no cotizas como mínimo dos años no tienes derecho a la pensión por jubilación.



CAJA B



Luis: No entiendo cómo todavía hay quien duda de la existencia de esa caja B. Cuando el juez Ruz reclamó el portátil de Bárcenas donde presumiblemente se encontraba la información, desde el Gobierno se apresuraron a entregársela a un experto informático para que borrara todo el disco duro sin dejar rastro de lo que había. Si eres inocente lo que quieres es que la información real salga a la luz, no la destruyes para eliminar las pruebas.



BRASIL



MARTIN: Los llamados "paises emergentes" se están "occidentalizando".

Quiero decir que cada vez se parecen más a los europeos.

Aquí es la izquierda la que capitaliza las críticas al sistema y a los gobiernos.

En Brasil todavía es la sociedad la que protagoniza esas protestas.

Veremos cómo se reacciona cuando el partido ganador tenga que coaligarse para formar gobierno. ¿Y en China? A no tardar mucho veremos protestas laborales. Se pedirán mejoras, subirán los costes de producción y dejarán de ser tan competitivos.



PASIÓN DE CATALANES:



JOSE LUIS: Mas ofrece a los profesores un día libre por participar en el 9-N. Las direcciones de los institutos se ven obligadas a entregar las llaves del centro a los organizadores de la consulta para la colocación de las urnas. Los mossos d’esquadra deberían requisar las urnas para la consulta, referéndum o la charlotada que con tanto esmero de rehabilitación social han realizado los presos de la cárcel de Lérida. ¿Es posible que un preso obtenga beneficios en su condena por hacer trabajos para una ilegalidad? La respuesta yo la tengo más que clara. Pero todo eso de la consulta-referéndum cuesta una pasta. ¿Pueden y/o deben los presupuestos estatales, autonómicos o municipales costear u7na flagrante ilegalidad? Que pague la “fiesta” quien la convoca, quien la provoca, quien no la evita,… pero el pueblo no está para pagar ilegalidades.