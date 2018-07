Lucha contra el yihadismo

Inma: Con el terrorismo yihadista pasa como pasó con el Ébola. Lleva años actuando en otros países pero hasta que no llega a Occidente no nos echamos las manos a la cabeza ni nos concienciamos del problema. Y no es buenismo ni relativismo reconocer que la mayoría de víctimas del yihadismo son precisamente los musulmanes. Estos movimientos atacan con mucha más virulencia que en Occidente en los países de la órbita islámica y la mayor parte de muertos y heridos por el Estado Islámico son musulmanes. No es que quieran atacar el modo de vista occidental; es que atacan cualquier modo de vida que no coincida con el suyo, incluído el Islam moderado. Por eso la sociedad no debería incurrir en el error de la islamofobia por este tipo de ataques.



Paradojas del mundo árabe: Es cierto que el mundo árabe se enfrenta a la paradoja del sueño de democracia real de buena parte de la juventud y el surgimiento de un Islamismo político que aborrece la libertad; al tiempo que el mundo occidental se debate en la confusión después de haber sido protagonista de la configuración de ese mundo que colonizó décadas atrás.



FERNANDO: Preguntabas que habia hecho vd para que pasen estas cosas islamistas? pues yo le responderé : EVOLUCIONAR. Cosa que no hicieron ellos que viven aun en el siglo trece (o incluso menos) y todos aquellos que tildan de islamofobia, no son otra cosa que gente que no evoluciono, es mas INVOLUCIONO en su vida, en sus conocimientos en su todo.



Francisco: En estos días en un centro comercial una familia de musulmanes, él de occidental, ella cubierta, sólo se le veía los ojos…..Señores NOOO, a esa mujer no se puede permitir ir así por la calle, simplemente por seguridad, ellos son los que no entienden el multiculturalismo, usted viene a un país que tiene unas leyes y costumbres al cual debe adaptarse y cuando/porque lo haces te aceptamos, en tu vida privada haz lo que quieras y yo lo acepto, eso es multiculturalismo.



MANUEL: Me parece muy bien que digan que este atentado no debe despertar xenofobia, islamofobia, etc.



Pienso que para que eso no occurra lideres del Islam y musulmanes de todo el mundo tendrian que hacer una condena clara y campañas en contra de esas acciones violentas que se cometen en nombre de su Dios. En sus propias mezquitas tendrian que contrarrestar esa forma equivocada de entender la religion. Sin embargo, me temo que el mundo musulman considera que es una merecida respuesta a una ofensa que, desde mi punto de vista, puede ser reprobable pero que de ninguna manera legitima la accion realizada por estos extremistas.



RUBEN: En relación al tema sobre la islamofobia creo que existir existe. He vivido en Ceuta desde los 10 años a los 18. Me he criado allí. He conocido a muchos magrebíes e ido mucho a Marruecos y de 100 musulmanes solo de 1 te puedes fías. Posiblemente no interese a los gobernantes de occidente hablar mal de los árabes porque de esos países proviene la gran parte del mercado del petróleo y es muy necesario para la vida que estamos viviendo. Casi todo lo que se construye tiene petróleo. ¿Qué pasaría si el terrorismo en vez de venir del mundo árabe, viniese del mundo gitano?.... ¿Se haría publica la gitanofobia?....



Antonio: No hay islamofobia. Lo dicen en Alemania y es cierto, el Islam no admite la Democracia, la repele, y con ella a todos nosotros. No hay, salvo excepciones, rechazo a los inmigrantes musulmanes, Si existe falta de respeto de muchos musulmanes a la democracia y a las costumbres de los países que les acogen.



Rafael: Me gustaría saber si me podría aclarar si la OTAN esta para defender a los estados miembros de cualquier ataque del exterior. ¿Entonces para que existe este organismo militar?



ANTONIO: La comprensión o buenismo desde la izquierda hacia el fenómeno radical islamista no es otra cosa que desmarcarse de lo que sería la lógica postura de rechazo y exigencia de dureza, para así, obtener el perdón de los yihadistas y dejar de ser su objetivo.

En una palabra, COBARDIA.



ECONOMÍA Y EL PSOE



ANTONIO: ¿Cómo se atreve Pedro Sánchez a presentar planes alternativos para la Economía mundial?

¿En qué partido estaba cuando Zapatero negaba la crisis y llevó a España a la ruina? ¿Qué planes económicos alternativos le propuso entonces a su jefe?

En España puede que engañe a alguien, pero ir a Washington o a Bruselas pretendiendo impartir doctrina sobre cómo rescatar la economía griega y mundial, son exclusivamente ganas de salir en la foto sin ningún escrúpulo de a cambio hacer el ridículo internacionalmente.