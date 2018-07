Guerra entre los socialistas

El PSOE parece estar viviendo su particular película del oeste: "O.K. FERRAZ". Jamás he visto a un político regional afirmar tan categóricamente la debilidad de su líder nacional. Pedro Sánchez ha querido ejercer de jefe pero le ha salido un rebelde con causa justo cuando más se juega el PSOE desde el inicio de la democracia.



Jose Antonio: No era el PSOE quien iba de democracia interna con las primarias? Todavía el PP, además de arreglar el desastre que dejaron, va a tener que arreglar y auxiliar al PSOE.

Juan: El P.S.O.E. está dando la triste sensación de andar como pollos sin cabeza. Triste servicio están prestando a la democracia, más con las amenazas bolivarianas que se nos vienen encima.

Manu: No será todo este lío del Psoe, consecuencia de la eterna indecisión del mismo. Ahora nacionalista, ahora monárquico, ahora antinacionalismo, ahora federalista. Un partido federal, tarde o temprano termina roto. Estaban mas unidos en la clandestinidad.

Todo esto parece diseñado por el PP.



Otro: fulmina psoe madrileño por presunta corrupción. ¿Porque no al psoe andaluz donde la corrupción está demostrada?



MARTÍN: No entiendo el funcionamiento del federalismo del PSOE. Lo que ha hecho el Secretario General, Sánchez, ¿no es prescindir de las decisiones de los militantes socialistas madrileños? ¿Qué grado de autonomía tienen las federaciones? Por no tratar de las verdaderas causas de la destitución, algunas de las posibles han mencionado ustedes.

Antonio: Estoy completamente de acuerdo en que no es el momento adecuado para quitarle de en medio. Además, resulta ridículo presentarse como el partido más democrático porque elige a sus candidatos en primarias, para luego cargárselos. De hecho, el propio Pedro Sánchez fue elegido en primarias, y hay un montón de demócratas en su partido que le quieren quitar de su puesto. Pero, dicho esto, el Sr. Gómez se tenía que haber ido hace mucho tiempo: ha obtenido los peores resultados para el PSOE en Madrid, y no una, sino dos veces, y no me vale decir que las últimas elecciones eran a Europa y él no era candidato. El es la imagen del partido en Madrid y no avanza nada, sino que va para atrás, luego, por dignidad y honestidad, tenía que haberse hecho a un lado ya hace tiempo. Pero claro, como aquí no dimite nadie...



LUIS: es curioso que alguno de los contertulios diga que son los votantes los que dicen si un candidato es válido, ¿le parece poco el descenso continuo en las sucesivas elecciones del PSOE en Madrid?, creo que el Sr. Tomas Gomez, si realmente quiere al partido, debería haber dimitido hace tiempo, independientemente que sea imputado por el caso del tranvía de Parla.



Miguel: Tras la maniobra autodestructiva del PSOE en la que ha triturado a la FSM, o PSM, creo que en Podemos estarán muy contentos ya que prevén que se llevarán todos los votos de la izquierda con el 'Frente Popular' que proponen. Se me ocurren dos alternativas: 1 Podemos-Ganemos-Taniemos se lleva todo el voto de la izquierda y gana por mayoría absoluta en Madrid; y 2 parte del electorado más centrista del PSOE se pasa al PP para evitar la avalancha del Coletis... Qué Dios nos pille confesados.



Sobre la opción de que Gabilondo sea el candidato: ICIAR: Un voto que vuelve al PSOE de la CAM. No se puede comparar la categoría del candidato saliente y del entrante, desde el punto de vista intelectual por supuesto, pero también humano.