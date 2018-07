Rajoy en Onda Cero

Entrevista a Rajoy



Joseluis: Dice que son los españoles los que deciden si hay sistema bipartidista o no. Me parece imprecisa la contestación. El dia que haya un ciudadano un voto y listas abiertas, podría coincidir con su respuesta. Dice que tenemos un sistema educativo avanzado. Creo que no es asi. Tenemos un sistema educativo mediocre y cambiante



Cristóbal: sobre el sistema bancario: vale que hubiera que rescatar a la banca (discrepo, pero venga lo doy por bueno) ahora bien, que teoria económica sugiere que es buena la concentracion de oferta? es mejor tener 10 bancos que por ser tan pocos son sistémicos?

Javier: La gente se queda sin Depósitos??? Pues salve los depósitos, los fondos, ..., de esas entidades, en lugar de salvar la propia entidad y sus gestores.

Hay un fondo de garantía para esas eventualidades que podría hacer usted ampliado y respaldado.

David: Que Se hubieran perdido unas entidades de primera? ¡¡¡Hay que tener rostro!!!! Si hubieran sido entidades de primera no tendrían el agujero que tenían, y no tenían que haber sido rescatadas señor mio con la salvajada de millones que le dieron.

Eneko: Vale, se puede sanear entidades bancarias aun siendo sus gestores, gerentes, los que lo han hecho mal.....porque no se hace lo mismo con mi empresa? Me pego la buena vida y si tengo que cerrar que me den dinero para seguir adelante.

Paquita: la gente esta. "MOLESTA" con la corrupcion. Molestar es como decir que enfada ligeramente. ¿Cree ud. que la gente de verdad esta solo... LIGERAMENTE ENFADADA?



ENCARNA: piensa cambiar la fiscalidad del País Vasco y Navarra, y que no venga con respuestas del siglo 18. Según la Constitución todos somos iguales, tiene mayoría en las Cortes

OTRO: Cuando se va a hacer algo con la precariedad laboral que arrastramos estos años y sobre todo con el fin de la subcontratación de trabajadores por parte de otros empresarios o autónomos.

Fernando: No es cierto que Andalucía sea la única región que nunca cambio de régimen socialista, Asturias tampoco. Así les luce el pelo a las dos, son los primeros en todo lo peor y los últimos en todo lo mejor. Socialismo en estado puro.



A PESAR DEL VOTO ÚTIL Carlos: He votado desde que se murió Franco. Y nunca voté a gusto a ningún candidato salvo a Rajoy en la primera vez que se presentó tras Aznar. Pero ..... Su infinita capacidad para no decidirse, dar rodeos y enmarañar respuestas durante estos años, me tiene harto .Yo, que siempre voté al PP, esta vez me da igual el "voto util". O no voy a votar, por primera vez, o le voto a Ciudadanos. Son los míos, los que me han abandonado, no yo a ellos

CIUDADANOS



Gloria: el partido ciudadanos se vende como la renovación de la política. pues que investigue sus candidatos en pueblos pequeños, de nuevos nada,vienen de otros partidos y llevan en política muchos años.vamos "lo mejor de cada casa"

IMPUTADOS EN LAS LISTAS:

JORGE: Tiene razón Pilar, no será que la ciudadanía tampoco confía en la independencia y diligencia de la justicia en los casos de corrupción y exige apartar a los imputados desde el minuto 1? Quizá se haya percibido cierto 'pasteleo' entre poderes en los casos de corrupción.

FRANCISCO: Desde hace muchos años existe en Francia la figura de MISE EN EXAMEN es decir SOMETIDO A EXAMEN O Investigación. ....en lugar de imputado

FERNANDO: Este cambio tiene toda la pinta de ser otro apaño para maquillar la realidad. EVIDENTEMENTE EN LOS PROCESOS JUDICIALES SE INVESTIGA A MAS GENTE DE LA QUE CONOCEMOS, SOLO ALGUNOS (motivadamente) SON IMPUTADOS. La denominación juridica existente, como todo lo hecho por técnicos, es mas correcta, pero no gusta a los que entienden todo, no solo la política, como apaños para adaptar la realidad a SUS necesidades.

Alberto: Felipe González: Estaría más guapo callado: No olvidemos que fue él quien dirigió desde Moncloa, junto a Narcis Serra y Jose E. Serrano, la estrategia del caso FILESA, para dejar, fuera del proceso por la vía de la prescripción a banqueros y empresarios, que fueron tachados de "generosos" por la Sala Segunda del T.S. en una sentencia 1/1997, donde el relato de los hechos con realidad de los mismos es pura indecencia.

Sobre MADURO y ESPAÑA

Estoy bastante harto de que personajillos que gobiernan países de medio pelo insulten al presidente del gobierno español y no reciban contestación. ¿Quien se ha creído que es el venezolano Maduro para tachar de franquista a Rajoy? Precisamente quien se destaca por encarcelar a la oposición, ¿Hay algo más franquista que eso? Por no citar a los griegos, aunque en ese caso si les dió respuesta.