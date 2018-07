Candidatos electorales

ENTREVISTA A GABILONDO



MARTÍN: Al hablar del programa el Sr. Gabilondo usa el plural. Deduzco por tanto que SU idea coincide con la del PSOE que lo ha elegido. En ese caso ¿porqué no se afilia?



SONIA: Llevo tiempo escuchando las conversaciones mantenidas en varios programas con el Sr. Gabilondo, después de un tiempo en el que el “y tu más” está convirtiendo la política en un corral de gallinas, es tan grato escuchar a una persona que de momento no sigue esa directriz y el cual el insulto no forma parte de su discurso. Por favor no cambie



PEDRO: Para cuando un político que responda con claridad a lo que se le pregunta? ¡Qué manera de regatear! ¡Y eso que dice que quiere ser muy concreto!

ANTONIO: Que falta de concreción, eso sí, los impuestos se los van a subir a los madrileños.



SITUACIÓN EN EL PP



ANTONIO: Descabalgar a Aguirre obligaba también eliminar a González, el PP de Madrid está atenazado por la facción más carca de la derecha. Y este país ahora tiene un PP de Centro Derecha homologado en Europa, y demostrado en su acción política. Rajoy es un hombre moderado, afortunadamente, y la libertad que vive ahora la vida política, social, judicial, ... en España es la mejor de todos los tiempos. De ahí que tanto mediocre lo critique sin cesar. Aguirre será alcaldesa, y será lo último que haga en el PP.

María: Quien manda en Madrid es la señora Aguirre. Su populismo, que deja como aprendiz al señor Pablo Iglesias, vende incluso a los votantes enfadados con el PP que aplauden su fuga ante la policia, o disculpan la corrupción a su alrededor. Y lo mas, se vende como liberal y se ha pasado la vida viviendo de lo público. Hace bien Rajoy en sacarse de encima a esta señora, no es un buen modelo de lo que demanda la sociedad.



JOAQUÍN: ¿ Por que Cospedal puede ser Presidenta de Castilla y Secretaria General del PP y Esperanza no puede ser alcaldesa y presidenta del PP de Madrid?

EL TEMA DEL ÁTICO



Jose Luis: Es curioso que se centren en hablar de la conspiración interna del PP contra Ignacio González, pero no del fondo del asunto que se desprende de la noticia publicada en el diario El Mundo con la grabación de la conversación entre Villarejo y González: la corrupción existió en uno y otro?



SOBRE CIUDADANOS Y UN COMENTARIO EN LA TERTULIA



Jorge: yo discrepo del comentario sobre que los dirigentes de Ciudadanos provienen de la nada. En gran parte de los casos son profesionales que saben lo que es ganarse la vida. Sin embargo los grandes partidos están repletos de profesionales de la política u opositores a funcionarios que no conocen otra cosa que el partido.

Juan jose: Para mí, el votante de Podemos tiene un rasgo que lo hace distinto al de los demás partidos. Ha donado su cerebro a alguna entidad o, como se decía en los 60, tiene el cerebro lavado. Por otra parte, Podemos en pocos meses se ha asimilado a lo peor de la política española: pillos, pícaros, asaltantes y corruptos.



Juanjo: Me parece una falta de respeto hacia los cientos de miles de votantes de podemos los comentarios de Ignacio Camacho, Inocencio Arias y Pilar. Parece que sólo se puede votar al PP o al PSOE, y que para estos contertulios no supone un problema que esos partidos clásicos conserven sus votantes a pesar de sus reiterados escándalos y corrupción casi institucional, mientras que los "borregos" de Podemos son unos ignorantes, están alienados y no se dan cuenta de cómo son en ese partido. No votaré a Podemos, pero me parece absolutamente indigno ese desprecio



Preguntas económicas



¿Por qué se va a bajar el IVA a la cultura y no a los demás sectores?



OTRA: Sólo la mitad de los universitarios logra un trabajo acorde a su titulación. ¿No es esto un despilfarro de dinero público?



FINAL DE LA COPA DEL REY:



Martín: Con la misma intensidad, al menos, con la que se reclaman medidas para acabar con los cánticos infamantes en los campos de futbol, creo que se debería reclamar respeto para el Himno Nacional. Asi que estoy de acuerdo con Dª. Esperanza Aguirre, si se pita al Himno en la final de la Copa, se suspende el partido y se juega a puerta cerrada en julio.