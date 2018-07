De partidos políticos

GRECIA



EDUARDO: Como bien ha dicho Pilar, Europa somos todos, no solo la Sra. Merkel u otros. Lo que pasará es que si Europa no ayuda a Grecia argumentarán que serán los únicos culpables, espero que se vaya haciendo campaña para aclarar esta situación y que no pase como a “Podemos” que ayer en las manifestaciones del Sr. Iglesias, decía que el Estado estaba empleando todos sus medios para atacar los que no pagan, que caradura.

Otro oyente: Es justo criticar la irresponsabilidad de los griegos. Pero está muy mal negar la evidencia. Alemania vendió cuando ya se olian la catástrofe. Los griegos fueron irresponsables. Los alemanes también. Y no vale cargar toda la culpa a los griegos. Si eres irresponsable fiando te arriesgas a no cobrar y esa es tu responsabilidad.

MARIANO: después de escucharos, la situación de Grecia con la UE ¿creéis que los españoles, somos conscientes de lo que se nos puede venir encima, si Podemos llegara al poder aquí en España?



AURORA: Dice Tsipras que va a recontratar a todos los de la televisión Grecia. Y no va a pagar su deuda, p.e. lo que ha prestado España , con la que se puede recontratar a todo Canal Nou. Entonces quién da más pena a los progres?: los de cana nou o los de la TV pública griega





VENEZUELA Y MONEDERO



MIGUEL: Se imagina el cabreo que debe tener el presidente de Venezuela Maduro, sabiendo que ha tenido que pagar impuestos a Hacienda de España por culpa de Monedero?



RICARDO: Me sorprende mucho que se hayan olvidado ya de Errejón cuando arrecia Monedero. Que yo sepa, a día de hoy tampoco ha explicado aspectos sustanciales de su "beca". Por ejemplo: Dado que incumplía la obligación de trabajar presencialmente, imagino que enviaría por email sus trabajos. Pues bien:que enseñe esos correos y esos trabajos, que no hemos visto. No debe ser muy difícil. ¿O necesita autorización de algún gobierno bolivariano? ¿No podría ser que su amiguete en la universidad le hubiese puesto una ayudita para dedicarse con tranquilidad a Podemos?



PODEMOS

MARTIN: Friamente, el balance de PODEMOS hasta ahora es el siguiente:

El nº 1:Se comporta como cualquier lider de un partido de los que él denomina casta. No admite ciertas preguntas, y apoya a los candidatos del aparato frente a los elegidos por las bases.

El nº 2: Es un capitalista, con fortuna de origen raro, y con problemas con Hacienda, y tal vez estafando a su propia Universidad.

El nº 3: Ejemplo de endogamia universitaria y seguramente cobrando subvenciones por trabajos no efectuados.

¿SEGUIMOS?

CIUDADANOS

Amparo: Buenos días,soy una recien afiliada a Ciudadanos(Sevilla), he votado siempre al PSOE y como yo somos cada vez más los que estamos depositando nuestra confianza en Albert Rivera y su programa. Rivera se está rodeando de gente bien formada y templada en su comportamiento. En cuanto a que segmento de votantes de otros partidos se está llevando os puedo decir que conozco mucha gente del PSOE e igualmente del PP que los están apoyando.

Xavier, desde Barcelona: Respecto a quién “quita” votos a quién, yo creo que, dentro de un marco en que se respete la convivencia democrática, la Constitución y no tengan inquietantes ambiciones apenas disimuladas al estilo Podemos, cualquier transvase de votos no es inquietante. Los votos son de los ciudadanos, no pertenecen a ningún partido, y está bien que sea así.

PABLO: El PP no tiene otro discurso político que no sea sacar las devergüenzas de los demás. De verdad piensan que a los ciudadanos les importa lo que no declara monedero? Si Podemos tiene esos resultados en las encuestas no es porque esten de acuerdo con ellos, sino porque los ciudadabos van a manifestar un voto de castigo brutal a PP y PSOE. Y cuanto mas hablen de los demas, mayor sera el voto de castigo.



PSOE Y PEDRO SANCHEZ



...como al PSOE le van mal sus políticas y planteamientos, la única solución que se le ocurre a Pedro Sánchez parece ser "más politica y planteamientos del PSOE"



... que, por cierto, es lo que llevan haciendo en Andalucía más de treinta años.



LOS GOYA Y EL IVA



FINA: Y el sábado me atreví a ver los Goya!!! Bueno... salvo los más sectarios de siempre... algo parece que cambia... Pero me mosqueó el tema del "IVA MALDITO". Señores del cine... ustedes son cultura y creen que merecen un IVA REDUCIDO. Y yo digo...

Y por qué no bajar el IVA de los electrodomésticos? Si se me rompe la lavadora no puedo pasar sin ella... sin cine SÍ... Es primera necesidad!!!

Y por qué no los coches? La mayoría los necesitamos para poder ir al trabajo...

Y por qué no las peluquerías? Yo sin cortarme el pelo y tintarme todos los meses iría indecente y tengo que dar una imagen en mi trabajo.

Y por qué no los productos de droguería? Sin detergente o gel... ya me contarán qué hacemos!!!



Ya está bien de que la gente del cine se crea el ombligo del mundo!!!

Lo que tienen que hacer las salas de cine es bajar los precios, como han hecho los que venden coches, electrodomésticos, droguería... o mi peluquero que asumió la subida del IVA de sus beneficios y no subió los precios!!!



JAVIER: Me gustaría saber con que privilegio se creen que cuentan o deben tener las personas allegadas al cine, porque razón yo como fontanero tengo que pasar a mi cliente un i.v.a. del 21% y ellos un i.v.a. del 10%. ¿ porque ? son una casta privilegiada...?



DOLORS: La gala, por fin, mucho menos politizada. Chapeau a Banderas. Y quizás, aunque "La isla mínima" es muy buena película, creo que "El niño" también merecía más reconocimiento. Especialmente , su joven

protagonista, Jesús Castro.