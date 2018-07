Condenas al atentado de París

ATENTADO EN FRANCIA



Darío: Europa, y particularmente España, sigue llena de complejos respecto a la religión islámica.Hay que dejar muy claro, en todos los foros internacionales y ante los líderes musulmanes, que nuestros valores y modelo de sociedad es innegociable, que nunca renunciaremos a él y que lo defenderemos con uñas y dientes frente a cualquier amenaza.Y, desde luego, hay una palabra que bajo mi punto de vista debe definir las relaciones con el Islam: Reciprocidad. Es de acomplejados y cobardes no dejarles bien claro que nuestra cultura y modelo de convivencia no permite las prácticas religiosas que supongan vejación a la mujer, violencia, etc, aunque pretendan aprovecharse de la libertad de culto que se permite en Europa y que ellos en sus países de origen se saltan a la torera.

Por cierto, ya quisiera ayer haber visto a todos estos telepredicadores, como el Wyoming (que con tanta ferocidad parodian y ofenden la religión católica), reirse de Alá y el Islam con la misma facilidad...son tan cobardes que en lugar de hacerlo prefieren pedir respeto, pero solo para cualquier religión que no sea la católica.



Javier: Creo que tendemos a equivocar la palabra multiculturalismo con el de imponer tu cultura en un país que no es el tuyo, una cosa es llevar tu cultura y tradición respetando las leyes de donde estés, y otra es imponer tu cultura allá donde te han acogido, e imponerlas con terror, violencia y desprecio a un país que no es el tuyo.



JOSÉ: según algunos analistas expertos, la culpa es de la invasión de Irak, que provocó todos los atentados que se han producido posteriormente en Occidente.



DAVID: Me pregunto cuantos islamistas radicales entran por nuestras fronteras en los saltos de la valla y otras intrusiones a las fronteras europeas que ahora son ya tan habituales. Da miedo pensar q la sensibilidad mal entendida de solo unos pocos ponga en peligro a tantos millones de europeos, necesitamos políticas más duras q nos protejan



Juan: ¿Hay fundamentalismo islámico o simplemente Islam? ¿Cuanta multiculturalidad hay en en Arabia Saudita y similares, es decir cuantas iglesias cristianas hay en los multiculturales paises islámicos?



FERNANDO: Pregúntense ustedes, porque en Europa se permite incumplir la ley de bienestar animal, vigente en toda Europa, para sacrificar los animales que se comen los musulmanes, según el rito musulmán, que exige que no se insensibilice a los animales antes del sacrificio.

Se hacen concesiones por la religión y sin embargo si alguien en una empresa del sector incumple esa ley , lo pueden sancionar salvo si justifica motivos religiosos.



Ismael: En Ceuta (de donde soy yo), el gobierno autonómico ha tenido que suprimir como festivo el Día de la Comunidad (día festivo en todas las comunidades españolas), para hacer festivo el Día de la Pascua del Borrego, por presión de los colectivos musulmanes (pues son ceutíes) ¿Se imagina alguien que en un país árabe sea festivo el día de Navidad por presión de los cristianos allí residentes?



Antonio (profesor): Hay un desconocimiento de la naturaleza del Islam cuando hablais de “Islam moderado / Islam radical” (es como si se hablara de nazis moderados / nazis radicales). El Islam es una ideología totalitaria (no una religión, en su sentido occidental, es decir algo que pertenece a la esfera privada de las convicciones personales) que pretende la sumisión y el control total de la esfera privada y la pública.



CARLOS: a veces se emplea más tiempo en separar el yihadismo del islam moderado o en justificarlo sutilmente, que en condenar el atentado. Islam moderado , por otra parte, de paises supuestamente amigos donde ,al igual que en el ESTADO ISLAMICO , se lapida a mujeres, se castiga a mujeres que conducen, se azota a bebedores de alcohol y se ahorca a homosexuales.

Además, los nuevos integrantes de este califato asesino, se nutren, precisamente, de musulmanes que anteriormente pertenecían a ese islam moderado....



CARLOS: Al principio de la tertulia os preguntabais cuando hablarían los primeros " meapilas": ayer ya lo hizo uno de los principales, Willy Toledo ; que les ha parecido el que haya justificado los asesinatos de ayer culpando a Occidente ?



EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS VIAJES DE MONAGO



Indalezio: ¿Hablaran hoy de este hecho? No se han encontrado delitos y además los viajes se ajustan al régimen económico del Senado, lo que no dudo, pero sí califico de inmoral ya que muchos de esos viajes no eran por trabajo. Con la decisión del Fiscal, se insta a nuestros Senadores a que realicen sus viajes particulares con fondos públicos ya que no hace falta justificación alguna de los mismos.



DE ECONOMÍA



PEDRO: No olvidemos que el petróleo se cotiza en Dólares. Si continua cayendo el Euro frente al Dólar al ritmo que lo está haciendo

Volveremos a pagar el crudo a precio de hace seis meses.