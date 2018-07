Variedad de temas

REACCIONES FUERA DE CONTEXTO A LA MUERTE DE BOTIN



ANTONIO: La reacción de la extrema izquierda a la muerte de Emilio Botín nos hace reflexionar sobre los personajillos emergentes en el panorama político español. Como mucha gente ahora recuerda, vemos a auténticos inútiles, sin preparación, sin bagage personal, alimentados del dinero público desde que echaron los dientes, cómo en el mismo día de su muerte, machacan al banquero. Un hombre que, con su banco, ha creado miles de puestos de trabajo. Y con su financiación y patrocinio, ha dado de comer y educado quizás a millones de personas. Esto me lleva a pensar en cómo estos energúmenos pueden abanderar opción alguna que pueda crear trabajo o generar riqueza.

JAIME: Supongo que los comentarios de esta chica, Ana Colau y otros como ella en twter respecto de la muerte de Emilio Botin, aparte de demostrar un mal gusto y desvelar el tipo de gente que son, lo que buscan es que se hable de ellos. Me temo que ellos nunca seran portada de todos los periodicos a la vez (ni de uno salvo el que les baila el agua) ni para bien ni para mal. Son gente vulgar e irrelevante



Algunos oyentes reconocen su gran labor pero dicen que, hombre, todo no son luces, hay también bastantes sombras en su gestión. Su mayor mérito es que ha sabido compincharse con el poder como nadie para lograr sus objetivos.



María Teresa: ¿como que Botin y otros no han recibido ayudas públicas? por favor, ¿y esto de prestarles el dinero en Europa al 0 por ciento para venderlo después a un 7 u 8 por ciento que es?? si esto no son ayudas que baje Dios y lo vea...



Francisco: Uno piensa que ya casi nada puede sorprenderle y va uno y le escucha a Fidalgo diciendo que Botín ha hecho por la Universidad española más que el Estado español. ¿No cree usted que exagera





PASIÓN DE CATALANES



DAVID: Me gustaría preguntarle al sr. Mas dónde ha estudiado historia, por saber el centro en el cual se manipula y se miente. Y también preguntarle qué opina de la guerra de los Balcanes, de Ucrania, de cómo se retiran los capitales de Escocia hacia Londres, ¿no se da cuenta de las consecuencias? tal vez sí y lo que quieran es crear su pequeño califato.

Y cuando hablan de respeto, ¿hacen referencia a los que no opinan como ellos dentro de Cataluña, o esos son simples traidores que no cuentan?



Juan: Efectivamente, no es que lo de Cataluña no interese al resto de españoles. Es que es una cansinez. Como asturiano estoy hasta los ... ... del cuartelillo que le dan políticos, periodistas, etc



Carlos, estoy en Phoenix (USA). Si digo que el 11 de Septiembre no es su día, y es el día de Cataluña, no tengo país pa correr



ANDALUCÍA Y ESPERANZA AGUIRRE

DANIEL: Si Esperanza Aguirre hubiera sido presidenta de Andalucía, no hubiera tenido problema con los policías municipales, que la multaron. Aquí a los ex-presidentes, aparte de darle una pensión vitalicia, se les pone un coche oficial con chofer, oficina y secretaria……..Y si lo multan el marrón es para el chofer, que luego con una llamada oportuna al político amigo, le hubieran quitado la multa. Que pena que no le toco el mismo juez que exculpo al alcalde de Marinaleda, Sanchez Gordillo, de saquear supermercados……..Porque si es no es delito ni falta, el incidente de E.A., es un incidente ni mas ni menos

NINI´S

CARLOS: comentarte que al concepto de NI NI s, le ha salido una variante. Son los NI NIs de 2ª generación o NI NI NI s ( NI estudian, NI, TRABAJAN, NI ganas )...

SOBRE la EDUCACION:

Ignacio: En Asturias las únicas optativas a elegir en primaria para los niños son asturiano o cultura asturiana. Los padres no podemos optar por un segundo idioma extranjero por ampliar horas de inglés. Es esto calidad de la enseñanza?

VICTORIA: porque las becas universitarias se abonaron en junio y julio del curso pasado, cuando había terminado el curso. Que se pongan ya a resolver becas y no lleguen a junio.

Porque el piso y el.bono del metro ya lo estamos pagando



BALONCESTO



LUIS: expresar mi sentimiento de decepción con la ACTITUD de los jugadores ayer, no es posible entender cómo estos jugadores, que han dado continua demostración de capacidad, se presentan ante los actuales campeones de Europa sin tener una concentración propicia para dicho partido, otra cosa es el entrenador, ayer demostró pocos reflejos a la hora de cambiar, pedir tiempo y disponer tácticamente a sus jugadores. Debo decir que la victoria de Francia fue justísima y felicitarla, cuando se juega peor que el rival hay que reconocerlo y felicitarles.