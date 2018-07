Visitas inoportunas

El Ebro y la visita de Pedro Sánchez



JAVIER: estos viajes a inundaciones o prestigs de turno con corte de fotógrafos, micrófonos y vuelta a la oficina no dicen mucho a favor de los protagonistas.



Martín: En lugar del Sr. Sánchez, que a la vista de sus palabras no buscaba más que la foto de campaña, hubiera sido más propia la visita a las zonas inundadas del senador Marcelino Iglesias, también del PSOE, y a fin de cuentas, vecino de los afectados, y buen conocedor de la problemática del río tras decenas de años como presidente de la Comunidad.



Otro: Pedro Sánchez necesita acaparar la atención en los medios de comunicación y nada como una catástrofe natural para dejarse ver. Pero también necesitaba dejarse oír, y a alguien se le ocurriría que echara una bronca a Rajoy. Y Sánchez soltó un coño, el coño más sonoro en política desde el "se sienten, coño" o el "Presidente, ¿qué coño es el GAL?".

Antonio desde Sevilla: lo primero que debería tener es educación y no decir en público lo que ha dicho. Y por si no lo sabe, tres ministros ya han estado allí. El presidente tiene bastante trabajo (cosa que parece que él no lo tiene), y en cuanto tenga un momento visitara las zonas de la catástrofe. Por cierto si estuviesen hechos los embalses que el anterior gobierno paralizo, se podrían haber paliado los efectos. y a los ecologistas decirles que por que no están ayudando en la zona que tanto aman.

Conchita desde Murcia: En Murcia podríamos decir: Coño!!! y por que quitaron el plan hidrológico con la primera piedra puesta!!! En Murcia ya ni nos inmutamos cuando, esperando un decreto de sequía, el Ebro se salga por todos lados...Ya ni nos inmutamos...Los de izquierdas antitrasvasistas y anti dragados y los de derechas sin lo que hay que tener...Así nos va

Mariano: si se hicieran mas embalses antes de que el Ebro entrase en la comunidad catalana ¿no cree que el Gobierno catalán vería un agravio mas contra los catalanes por querer destruir el delta del Ebro?



ENTREVISTA A IGNACIO GONZÁLEZ



AURORA: Yo para mí que esto, del Sr. González, el juego de políticos, espías y periodistas, como siempre, es algo que os entretiene mucho a los participantes, pero que al resto de los madrileños nos importa un pimiento, y lo que queremos es que se arreglen las cosas de comer, y no estas iditoeces varias



ANTONIO: La pregunta, por simple, es elemental: cómo puede un político con sueldos de 30 mil a 60 mil € anuales comprarse un ático (como segunda vivienda) valorado en más dos millones de €????



Otro: No se entiende, que el Presidente se reúna en una cafetería con nadie, esto para empezar es indigno de un representante de una institución Y tampoco entiendo que ganan estos policías en esa reunión y menos se entiende toda la trama de por medio para intentar salvar a unos y otros No se entiende nada desde el punto de vista de un madrileño de a pie



Multa a las empresas lácteas



Escribe un lechero asturiano:

El problema de los precios de la leche viene de los precios finalistas que imponen las 5 grandes empresas de la distribucion a la industria lactea. Piensen que en terminos de cifra de negocio, la mas pequeña de estas 5 empresas factura 10 veces más que la mayor empresa alimentaria (Ebro-Puleva). Este desequilibrio en el poder negociador se traslada a la también desigual relación entre las industrias y sus proveedores (en este caso los ganaderos), que son el eslabón más débil de la cadena. Al final, los márgenes de la industria son ridículos y es un negocio de puro volumen. Esta multa va a llevar a la industria a envasar calidades muy inferiores y recuperar practicas ya olvidadas para que le salgan las cuentas. Ya lo decía Tomas Pascual: leche por debajo de 100 ptas/litro no es leche ...



AGRESIÓN EN BARCELONA



CARMEN: El salvaje que dió una patada a una mujer en Barcelona ha sido imputado por vejaciones injustas....... hay vejaciones justas??