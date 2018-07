El agua sin control

Préstamos a Grecia:

Guillermo: De los 26.000 millones que se le prestó a Grecia..18.000 es un aval y cobrarían los bancos y los otros 9.000 es deuda, por lo tanto eso de 600 euros por español no es cierto.

María: Por mas teatro que se haga, todos sabemos que Grecia nunca podrá pagar su deuda y por ello, al final vencerá Tsiripas.



Sobre la respuesta de Rajoy a Tsipras: MARIANO: como bien dice el profesor Rodríguez Braun, oír decir al Sr. Rajoy el peligro que tiene ofrecer lo que no se puede cumplir, es sarcástico por parte de él, será por la experiencia que tiene en ello. No obstante los políticos, todos, callan a los ciudadanos la auténtica realidad del País, solo les interesan los votos ¿por qué será? Porque no creo que nosotros estemos en condiciones de sacar pecho, como dice el refrán; arrieros somos y en el camino nos encontraremos.



RIADAS



LUIS: supongo que ahora, independientemente de los errores que han existido por no dragar los cauces de los rios, más de uno se acordara del Plan Hidrologico que suponía el trasvase de agua del Ebro a otras cuencas.



ANTONIO: Ahora están pasando 2500 m3/s como caudal instantáneo, pero ya llevan 2 días con 2000 m3/s. ESE ES EL problema, el sumatorio de volumen diferido en el tiempo. Alucino que no se hable de ello y se centre todo el problema en dragar. Dragar no es la solución, habría que hacerlo todos los años y es costosísimo.

Leandro: Además de la falta de dragado del río Ebro, que aumenta los daños de las crecidas, cada vez que ocurren estas riadas del Ebro (o sea, casi cada año), yo me acuerdo del trasvase que desmanteló Zapatero. Los 2500 metros cúbicos por segundo ahora se van al Mediterráneo, cuando podrían estar aliviando la necesidad de agua en todo el levante, que además es un motor económico del país.



FERNANDO: ¿Cuantas veces se tiene que desbordar el Ebro para que se reactive un Plan Hidrologico que regule y controle su caudal? Sabiendo que el excedente de una sola de estas crecidas proporcionaria agua para varios años de trasvase. RESULTA INCOMPRENSIBLE Otra más de la desgracias que nos ha proporcionado el bipartidismo. Todavia recuerdo con estupor al presidente de La Junta, Chaves, criticando la llegada de agua a Andalucía por que lo propuso "El enemigo "

ALVARO: La construcción de una presa tiene una ventaja en cuanto a la regulación de caudales de grandes avenidas, pero tiene un problema a largo plazo en cuanto a retención de sedimentos. Para quitar esos sedimentos lo mejor es drenar el vaso de la presa y no drenar el margen del río, ya que al quitarse los sedimentos de la presa estos empiezan a desplazarse por arrastre al vaso de la presa. Querer drenar el río en si es como para operar una rodilla se hace la incisión en el craneo.......

Enrique: Soy Ingeniero de Caminos dedicado fundamentalmente a temas de ingeniería hidráulica y les puedo asegurar que si no fuera por la regulación que producen las numerosas presas que tiene el Ebro a lo largo de su recorrido,los daños e inundaciones serían muchísimo mayores sin ninguna duda.Las presas tienen la posibilidad de almacenar grandes volúmenes de agua que luego pueden ser devueltas al río, de forma más lenta,cuando pasa el tiempo y la avenida vá disminuyendo.Este efecto se llama laminación de avenidas, y es uno de los importantes beneficios que las presas producen cuando hay éstas grandes riadas.Si se hubieran construido más presas, los daños hubieran sido menores.

BAJADA DEL IVA, por la entrevista a Carmona



Miguel: El Sr. Carmona se ha quejado de tener que pagar un IVA del 21% para ir al teatro. Para mi es mucho peor tener que pagar este 21% de IVA para encender la luz, que es mucho más necesaria que ir al teatro. Y sobre la deuda del ayuntamiento de Madrid, ésta se debe a las muchas obras que hicieron, sobre todo para mejorar la movilidad. Es mucho peor estar endeudado sin que se vea nada de mejora para los ciudadanos



AGUSTÍN: Prefiero que baje el IVA de Agua, Gas, Electricidad a que se baje el de Cultura, todo es necesario, pero los gastos en Cultura son voluntarios, los servicios anteriores son necesarios.



Javier: Cuando escucho a un político decir que es una vergüenza pagar el 21% de i.v.a. por ir al teatro o al cine, me pongo de los nervios, ? porque hay que pagar un 21% por arreglar un grifo una lavadora o la furgoneta de reparto, y un 7% por ir al cine...? es decir, privilegios para unos y recargos para otros.