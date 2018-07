Gira polémica

ZAPATERO, MORATINOS y su gira



Martín: Creo honradamente que se comunicó a Exteriores el viaje, pero también creo que la información fue incompleta, quizá no podía serlo si la agenda "no estaba cerrada" en el momento de partir. Pero, como señala el Sr. Onega, hubiera bastado la presencia del embajador español en encuentro para disipar dudas. Finalmente, si la característica de Zapatero es la inconsciencia, y esto es sabido por todos, incluso por él mismo, debería tomar precauciones y consultar antes de tomar un avión para evitar problemas.

CHEMA: Alguien pude decirnos a que han ido Zapatero y Moratinos a Cuba y después a Bolivia?...... Y lo que es más importante, Quien paga el viaje, escoltas incluidos?

Fina: Que Zapatero actúe "sumando en el interés de España..." es una contradicción y algo que a muchos nos cuesta creer...

Enrique: Lo considero tan grave, que yo tomaba la decisión de suspender al Sr. Zapatero de empleo y sueldo, del mal llamado Consejo de Estado. Si esto es, entre otras cosas, para lo que sirve semejante Consejo, pues se desmonta, que el sueldo que se cobra para los resultados obtenidos, no corresponde con la realidad. Este es el nivel de los políticos de este país y los que llegan dejan el listón, aún peor.

Benito: creo que no es la primera vez que Rodriguez Zapatero y Moratinos van a su bola, Recuerdo que ya estuvieron en Guinea con Obiang y dijeron lo mismo, que no se volvería a producir, lo de no informar al gobierno.

CRISTIAN: Después nos sorprendemos que EEUU no nos tuviera en cuenta en las negociaciones con Cuba. Con acciones como esta nos retratamos internacionalmente de la buena diplomacia que podemos realizar.

Xavier: Hablemos claro. Como bien sabe el Líder, se está celebrando en la Habana, el Festival Mundial del Habano. Moratinos -buen fumador- y Zapatero han ido a Cuba a cargar puros con franquicia en la aduana por aquello de la oficiosidad y los “contactos internacionales”, como buenos “jarrones chinos” que son, para consumo propio y para sus compromisos personales.

Ester: Vamos a ver Nicolás, el que polemiza no es el Gobierno, sino el ex presidente, q es el que hace mal las cosas. El enfado de García Margallo es normal, dadas las formas de actuar de ZP y está bien que lo manifieste porque de otra forma no se habría dado la importancia que tiene este asunto, que no es otra que, como dijo el ministro de Exteriores, una extraordinaria deslealtad. Y como dice Casimiro, si ZP pensara en el bien de España sí que podría haber aprovechado para trasladarle algunas cuestiones del Gobierno español al cubano.



OTRA oyente desde La Rioja: a mí que me digan la excusa que quieran pero lo de que ZP ha actuado de forma “ingenua” no me lo creo aparte de que tengo la sensación de que nos toman por tontos una vez más



Jaime: Un ex-presidente de Gobierno sabe que no puede reunirse con el presidente de otra nación, con la que las relaciones no son especialmente buenas, sin el conocimiento previo del actual presidente de su nación. Eso el Sr. Zapatero lo sabe, porque tonto no es, y si lo hizo, no es un error, es una total falta de lealtad al actual gobierno de España.

PABLO IGLESIAS



MARIANO: cualquier trabajador que falte a su trabajo sin justificar tiene sus consecuencias, el Sr. Pablo Iglesias, como cualquier europarlamentario ¿puede faltar a las reuniones que en el parlamento europeo se originan sin consecuencias? Este señor, que tanto critica a la casta política, resulta que se salta a la torera la reunión parlamentaria para la que ha sido elegido y además cuando se va hablar de Venezuela, esto solo acaba de empezar, miren el interés que este señor tiene por Europa.



EBRO:



Aunque parezca oportunista, ¿por qué no se aprovecha el agua q sobra del Ebro para llenar los embalses de las cuencas deficientes del resto de España? Eso si q es politicamente egoista!!!!



Javier: como valenciano y español me indigna y me da rabia e impotencia que aqui nadie haga nada año tras año con las crecidas de aguas de los ríos del norte y nadie haga nada y luego digan que todos somos españoles y debemos ayudarnos entretodos, ¿Ayudarnos en qué? en que yo por suerte haya nacido en una provincia u otra y por una diferencia de 1 km tenga unos privilegios mas que otros,en educacion, sanidad, cultura, agua, luz, etc...incluso impuestos...es esto un país??