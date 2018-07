A vueltas con la Constitución

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN



Mariano: Los políticos que aluden al Estado Federal, no tiene ni idea de que Estado Federal quieren, si el de EE.UU, el de Alemania, el de México o el que inventen ellos para ser jefe de Estado figurín, sin responsabilidades políticas y que me mantenga el Estado Central.





Martín: En lo tocante al PSOE me parece que su Secretario está proyectando los problemas internos del partido en la Constitución. Plantea una cuestión de Estado, sin necesidad, y así nos olvidamos de la falta de una ideología clara del partido. Por otro lado es posible que una celebración masiva del aniversario signifique que es una democracia nueva, pero es más significativo que siempre falten los mismos presidentes de comunidad al acto.



Alicia cree que los cambios que quieren los políticos en la Constitución no son los que quieren los ciudadanos Y los detalles los aporta RAMON: suprimir el Senado, el Consejo del Reino, el Tribunal Constitucional y pasar sus competencias al Tribunal Supremo y las Diputaciones Provinciales. Y como tareas pendientes del Gobierno: terminar la reforma fiscal y la laboral



ENCUESTAS Y VOTOS



MARIANO: yo soy pensionista y no votaré a Podemos. Los parados y pensionistas suman más de 13 millones de potenciales votantes, una cifra bastante alta para tener en cuenta ¿no lo creen ustedes?



DE BALANCES; ANTONIO: no estoy de acuerdo con que estemos mucho mejor que hace 4 años. Tenemos más parados y 600.000 cotizantes menos. La tasa más baja de cotizante por pensionista desde 2004, y sobre impuestos: el copago farmacéutico, más irpf, más impuestos de sociedades, rentas de capital, iva...Y salarios mínimos más bajos…Yo no tengo la sensación de mejoría de la que hablais