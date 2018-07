Asuntos varios

Constitución



Miguel: Me indigna profundamente que Monedeuro, Coletas y compañía denigren la Constitución y el consenso de 1978. Este acuerdo es el que nos ha dado el mayor periodo de estabilidad de nuestra reciente historia, al menos en los dos pasados siglos. Las libertades que se lograron con nuestra constitución, aún con sus fallos, les ha dado la posibilidad de expresarse incluso a aquellos que la desprecian. Por ello les exijo más respeto al esfuerzo de reconciliación que hicieron todos los españoles en aquellos años. Son peor que ignorantes, tienen interés en destruir nuestro sistema de valores para instituir un régimen estalinista, ése si que es un régimen.



Situación en Andalucía. Pregunta a los tertulianos de JOSE:

Cómo se puede entender el clientelismo andaluz cuando el Pp fue la fuerza más votada en las elecciones autonómicas? Tanta gente le debía algo a Iu que los votaron para que pactaran? Dónde está el límite de tiempo de permanencia de un partido en un gobierno? En Madrid y Valencia también llevan unos cuantos años y nadie pide en la tertulia un cambio.



PODEMOS:



José maría: Lo malo de la utopía no es que nos señale un lugar que aquí abajo no existe, sino que nos arranque del único lugar que ocupamos y nos quedemos sin suelo donde poner el pie. Eso es lo que ha pasado en la querida Venezuela a tantos y tantos que han tenido que exiliarse.



MARTIN: Casta es conseguir que sancionen a un madrileño, quizá jubilado, por atentado contra el orden en la aparición de Monedero; y sin embargo salir indemnes del alboroto que impidió hablar a Rosa Díez en una universidad. Y casta en manifestarse como los Pujol en el parlamento catalán.

Comparecencia de Pujol



De todos los inventos de la democracia, sin duda el más fallido y ridículo es la comisión parlamentaria. No deja de ser un juego partidista donde los parlamentarios juegan a ser derectives por unos días pero con una capacidad nula para dar con la verdad, pues no poseen la capacidad que sí tienen los tribunales de Justicia. Y aunque den con la verdad, luego cada partido da sus propias conclusiones bañadas en sus intereses electorales.



Angel: Claro que Jordi Pujol Ferrusola iba con una mano por delante y otra por detrás, era para que no se le escapase ninguna comisión.

Javier: Ver al presidente de la comisión del caso Pujol en el parlamento catalán, define para que vale dicha comisión....un presidente que se comportaba como un mayordomo, dando palmadas a Pujol, tranquilizándole, cogiéndole la mano cuando se atascaba, dándole Klinex y llamándole president es todo un reflejo del valor de esta comisión.



Debate sobre el estado de la nación



FERNANDO: resumen: lamentable como siempre.

Otro resumen, de Carlos, sobre la entrevista a Hernando:

Griegos llorones.

La gente no nos comprende

Nosotros salvamos el País.

Nosotros salvamos el estado social

Zapatero malo.



Reforma universitaria:



Sonia: La universidad esta masificada y asi no forma bien, no seria mejor que entraran los que realmente tengan una vocación y ademas sean buenos estudiantes? Y los que no, hay otras muchas opciones que son igualmente necesarias para la sociedad y el mercado laboral

Parece que si no estudias una carrera no eres nadie. Y eso supone mucho licenciado mediocre que no puede absorber el mercado laboral



MARIANO: creo que las universidades están masificadas y de poca calidad ¿no debería de haber menos y mas calidad? ¿No es malgastar, que los que terminan carrera, la mayoría se empleen de camareros, emigren o quieran ser funcionarios? ¿Qué no se hagan las carreras que realmente necesite el País? ¿Por que a nosotros nos sobran universitarios y a otros países mas ricos les faltan?



Asuntos judiciales



GLORIA: Que UPyD diga que los jueces cobran a cambio de dar impunidad, es sencillamente atribuir un delito a los jueces, algo muy grave que no debe hacerse con esa ligereza. Es de sentido común que si la Comunidad de Madrid quiere informatizar los juzgados, encargue esta labor a una empresa privada experta que disponga de los medios, y lo es que ésta recabe toda la información necesaria de los jueces y secretarios judiciales, que son quienes utilizarán la Informática y harán que la use todo el personal de los juzgados. ¿Deben cobrar los jueces y secretarios judiciales por facilitar esta información? Eso lo dirá el Órgano de Gobierno de los Jueces, pero en principio no parece raro que puedan cobrar por algo que no forma parte de su labor habitual que es la de aplicar las leyes e impartir justicia.