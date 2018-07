Reformar o no

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN



Ignacio: se nos olvida que los políticos no reforman la C; la proponen a los españoles y la aceptamos o no con nuestro voto.



JUAN: Si se solicita la reforma, me gustaría que -como ciudadano- me preguntasen si quiero el actual sistema de autonómico, (base de la corrupción, del germen de ruputra de unas regiones, y del despilfarro generalizado) o prefiero un modelo que manteniendo las instituciones autonómicas limitadas a su problemas internos y al fomento de sus lenguas y culturas, y devolver competencias a la administración central.



JUAN CARLOS: Por que el Pais Vasco esta tan callado? Y porque cuando hablamos de Reforma territorial no hablamos del pais Vasco? Solo nos preocupa o les preocupa el tema fiscal y de cuanto dinero dispongo para decidir lo q quiero hacer con ello?



JOSE LUIS: La única reforma que yo veo es la que evite que se pongan al frente de organismos del Estado los que no creen en él, ya sean políticos, sindicalistas o jueces y fiscales. ¿Quién defiende la unidad de España y a la mayoría de los españoles?

Manuel: ¿Por qué nadie, ni politicos, ni medios, recoge el sentir de mucha gente que pensamos que las 17 autonomías con sus 17 parlamentos, gobiernos, servicios de salud, miles de politicos, cientos de miles de funcionarios...etc es el mayor problema que nos ha dejado la Constitución, y desde luego el potenciarlas no es la solución?



Miguel: Bueno, más que él, me da miedo que haya muchos compatriotas que puedan respaldarle con su voto y hacer que sus propuestas puedan llegar a hacerse realidad. Miedo me da una España que pueda seguir la senda de Venezuela, su modelo "democrático" a seguir según sus propias palabras. El tratar del acabar con la Costitución de 1978, la que nos ha dado paz y estabilidad durante todos estos años, es una locura, espero que todo el mundo reflexione y se dé cuenta de lo que está votando y a dónde podría conducirnos.



Antonio: Si se quiere modificar la constitución para dar respuestas a los separatistas catalanes, también habrá que tener en cuenta que en España existen muchas personas que cambiarian la constitución para todo lo contrario, la recentralización del Estado y la eliminación de muchas competencias autonómicas.¿Por qué nunca se habla de esa posibilidad? ¿es que solo vale cambiar la constitución en un sentido? Si se hiciera una consulta a nivel nacional, quizás fuera mayoría la opción recentralizadora. ¿estarían dispuestos los demócratas a aceptar esta decisión, si fuera la más votada?



ERNESTO: Que los Partidos Políticos sigan con su inacción. En este momento hay que afrontar con valentía la reforma y hablar sin "tapujos" de Cataluña y de Monarquia, Republica etc. Quedan 5 minutos para que venga "El Redentor de la coleta" y ponga todo patas arriba. Luego unos se lamentaran y otros diréis que ya lo habíais advertido.



ANTONIO: Si en democracia la constitución son las reglas del juego, la política son los dados. La conjetura Catalana es una desazón del resultado de los dados que arroja la política. ¿se puede atenuar esa desazón a base de cambiar las reglas del juego (constitución)? Solo se me ocurre una manera, que las reglas del juego vuelvan a hacer una paradoja ambivalente como son los conciertos Vasco-Navarro. Es decir, que los Catalanes, al igual que los vascos y navarros, jueguen con más dados que los demás.

¿Está dispuesto el PSOE a recomponer unas reglas del juego donde se pierda aún más la igualdad entre los jugadores?



PEDRO: Estaría de acuerdo en la modificación de la Constitución si uno de los puntos fuera “La Ley Electoral”, en la que cada voto tuviese el mismo valor.

Un ciudadano = un voto, con el mismo valor en cualquier parte de España.



DANIEL Dejémonos de reformas y hagamos lo que hace falta:



• Devolución del Dinero Público despilfarrado robado más intereses, da igual partido.

• 8 años como máximo en política.

• Quitar las llamadas puertas giratorias, es el verdadero problema del porqué en España no se cubren puestos de trabajo con personas altamente cualificadas en las grandes empresas, los que han terminado la Carrera Universitaria se tienen que ir a otros países debido a que esos puestos están ocupados por el político mediocre de turno que su vez pone a otros mediocres en puestos de relevancia, dejando las migajas en cuanto a trabajo se refiere y muy mal pagado. Es el auténtico cáncer junto con llevárselo calentito.

• Hacer limpieza en las diputaciones y organismos públicos.

• Quitar las jubilaciones de oro.



Daniel: Los grupos de comunicación que le están haciendo la campaña gratis a PODEMOS, deberían mirar lo que les ha pasado a grandes grupos de comunicación en Venezuela y Argentina. .....Lo más reciente al Grupo CLARÍN con la sra Cristina Kirchner.. .....Y la línea editorial de Clarín y su grupo no es de derechas. ......Por ser crítico han ido a por ellos.

FRANCISCO: Cuesta mucho entender que algunos aún no entiendan que Podemos no es la enfermedad. Al menos no lo es aún. Podemos hoy es la fiebre. La enfermedad son mayormente PP y PSOE. Millones de españoles están hartos de su mala gestión, de su inmensa corrupción, de sus mentiras.



JOSEFINA: Ahora se critica al PP por cambiar su programa. Pero es que algún partido alguna vez ha cumplido su programa? Y a ver si vamos recordando la situación que se encontraron al llegar... a punto del rescate!!

Ha sido y está siendo muy duro, y todos hemos perdido algo... aunque sea "solo" porcentaje en nuestros sueldos... Pero es que hay que salir adelante con sacrificios. Lo importante es que se creen más puestos de trabajo para que más gente pueda empezar a salir adelante.



ADIÓS DE CAYO LARA



JOSÉ LUIS: Cayo Lara dice que se va y que le pasa los trastos al joven Garzón. Nadie le pidió que no lo hiciera. Todo lo contrario, su decisión de marcharse fue acogida por una estruendosa ovación. No sé qué pensar…





PREGUNTA ECONÓMICA



ANA: ¿Por qué nos quejamos de la llamada “competencia fiscal” de otros países cuando aquí en España también compiten las autonomías con el IRPF?



FRANCISCO: Tiene razón Inocencio cuando dice que las propuestas económicas de Podemos hoy por hoy son inviables y que hay que estar ciego o loco para no verlo. Al menos hasta que se concreten algunas de esas propuestas. Pero yo le pregunto a Inocencio y a ustedes si la política económica que nos gobierna es viable. Crecimiento imparable de la deuda pública; paro extructural extratosférico; trabajo cada vez en peores condiciones y peor pagado; desmantelamiento del sistema de protección social. ¿Es esta una realidad con futuro?. ¿Son los que creen en Podemos los únicos ciegos o locos?.



PETRÓLEO EN CANARIAS



MARTÍN: Aunque resulta lamentable que alguien resulte herido, si a raíz de la actuación de la Armada, Green Peace se retira, bienvenida sea la contundente respuesta de nuestros marinos.