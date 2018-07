Accidentes y política

Accidente de avión



Investigación: mario: Este avión se cayó de forma muy parecida al avión de Air France que hace 2 años creo recordar, se hundió en el Atlántico en un vuelo desde Río de Janeiro a París. Se precipitó de golpe si dar tiempo a que la tripulación recuperara el avión. Se dijo en su momento que podría haber sido que el pilot (el sistema exterior que mide la velocidad del aparato) se había congelado y mandaba información errónea al ordenador. El avión empezó a volar a una velocidad inferior a la debida y cuando quisieron recuperarlo ya era tarde.

Miguel dice que La fiscalia francesa SIEMPRE actua de oficio

Merche: La palabra ACCIDENTE existe ....que el mundo no le de mas vueltes ....ha sido un accidente lamentable ..........un tristisimo accidente.



Aurora: Yo lo que no soporto es el morbo de mucha gente y de casi toda la prensa, que están todo el día rebuscando lo más truculento del asunto, que luego encima dicen, cínicamente que se compadecen. No sé qué hay que estar todo el día especulando, cuando es una noticia de un accidente que se describe y punto, ya no hay más que decir, hasta que no haya otra noticia relevante en relación a la causa del accidente. Pero es insolente estar todo el día especulando que flaco favor les hacen a las personas que están sufriendo tanto en estos tristes momentos. Que es que no hay más que decir!, se describe el accidente, y ya está!. Todo lo demás está demás y además provoca más sufrimiento si cabe.



Declaraciones al respecto: JOSE: Lo tremendo del comentario del hermano de Alberto Garzón no es el comentario en sí mismo (cada cual usa sus neuronas y su ideología como puede o sabe). Lo tremendo es que este señor sea asesor del grupo de I.U. en el Parlamento Europeo. ¿Colocar a familiares no es típico de la casta que tanto molesta a Garzón?

De política



José Antonio: Los partidos nuevos CIUDADANOS PODEMOS UPYD no pueden dar muchas lecciones. En cuanto empiezan a crecer tienen los mismos conflictos que los demás. Y si son personalistas aun más.



Luis: Me parece impresentable el actual comportamiento de muchos dirigentes de UPyD. Muchos militantes de base de UPyD, entre los que me incluyo, empezaron a dejar UPyD a primeros del 2014 , mucho antes de que se fuese Sosa Wagner, por los mismos motivos que ahora se critican a Rosa Díez.



¡Era entonces cuando había que haberse enfrentado a Rosa para cambiar el rumbo del partido y no ahora!



Pedro sobre UPyD: Creo que se está siendo muy injusto con este partido por numerosos motivos:

1. Se confunden los votos con los proyectos políticos. Hoy por hoy, nadie recoge el testigo con lo esencial del programa político de UPyD.

2. Nadie recoge el testigo de la reforma de la ley electoral

3. Nadie recoge el testigo de la ausencia de localismos y el acento en la ciudadanía.

4. Nadie aboga por un modelo de fiscalidad redistributivo donde los privilegios para País Vasco o Cataluña no tengan cabida.

5. Nadie, desde luego, es mejor ejemplo contra la corrupcción de las instituciones como UPyD.



Me parece un asesinato político del que nos vamos a arrepentir. Ya nos estamos arrepintiendo.



José manuel vidal: No me extraña la deriva de Upyd, yo fui candidato a la alcaldía de Ponferrada y al igual que mi vecino Sosa Wagner tuvimos que dejar el partido, por la falta de democracia interna. No tuvieron en cuenta nuestro esfuerzo y entrega, de alguien como nosotros que tenemos un trabajo de más de 30 años no necesitando la política. Desaperecera.

Luis: creo que la unión de UPD y CIUDADANOS es imprescindible para presentarse como opción politica de gobierno, no deben primar los personalismos, ellos que tanto hablan del bien común, desde luego los que optemos por votar a Ciudadanos se lo agradeceriamos.

En todo caso espero que Ciudadanos asuma, caso de no fusionarse, algunos postulados de UPD que serían buenos para España (la desaparición de los beneficios fiscales de PAIS VASCO y NAVARRA, sería uno de ellos).



Grabaciones de Irene Sabalete



Agustín: Lo de la delegada de empleo de Jaén, es la prueba más evidente de que el PSOE es el PRI de Andalucía, y lo seguirá siendo mientras el 25% de la población activa dependa de la Administración, y los pensionistas representen el 30% del electorado Eso da al poder de allí un colchón de más de 1 millón de votos absolutamente impermeables a la corrupción o al mal gobierno.