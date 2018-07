El "monotema"

Cataluña

JESUS: Dadle la vuelta al tema: en cataluña se ha visto que al 65% de los ciudadanos con derecho a voto se la refanfinfla el tema... pues imagínate en el resto de España!!



LUIS: El tema de ERC y CIU es siempre un poco más hasta lograr su objetivo "Independencia a la catalana" es decir fuera pero dentro.

Privilegios cero. Es perder tiempo, el dialogo es hacer lo que diga el Clan de los listillos.

La Constitución tiene mecanismos suficientes para poner en su sitio a estos "chulitos de media baba"



Xavier: Yo formo parte de ese 70% que no fui a votar el domingo. Pero no fue por indiferencia, si no porque me niego a participar en algo ilegal y bananero hasta decir basta. Digo más: ¡ya quisieran los pardillos dictadores bananeros, organizar sus “consultas” ni la mitad de bien y metódico con que los organiza el secesionismo catalán!



LAIA: Lo único que ha demostrado la consulta a la cubana del pasado domingo es que la amplia mayoría social a favor de la independencia simplemente no existe. De un censo de 6,3 millones de votantes, sólo votaron a favor de la independencia 1.600.000 catalanes, mientras que más de 4 millones de catalanes ni siquiera fueron a votar. Es decir, menos del 30% de los catalanes quiere la independencia. Y eso después de más de 8 años de una presión mediática y propagandística institucional abrumadora en Cataluña. Un nuevo fracaso de los señores Mas y Junqueras.



Angel: Todavía no nos hemos enterado de qué es lo que quieren los nacionalistas catalanes??. Lo que han querido siempre el PRIVILEGIO. El disponer de un mercado cautivo de españoles sin aranceles ni impuestos a ser posible con ayudas para que el “benefici” caiga siempre en su “buchaca” o “canut”. Es la misma historia de siempre desde hace muchos, muchos años con esta gente. No quieren independencia, saben que el chollo se acabaría. No seamos ingenuos.



JOSE MANUEL: Cuanto más hablais del tema, más razón les dais a los separatistas. Quiero que hableis del senado, de transparencia, de dietas sin justificar. De la educación en Cataluña.



SOBRE LA RESPONSABILIDAD



ANTONIO: el Presidente está perdido desde el domingo, no dá la cara mientras Mas se dá un baño de multitudes. Tienen que sentarse a negociar, Cataluña no tiene encaje en España y tal vez tengamos que tener muy presentes que el plebiscito es la salida a este entroncamiento.

Quisiera también pedirle a los "iluminados" del PSOE que nos expliquen ya qué es el federalismo, en qué consiste y cómo afecta en el día a día a la gente



José miguel: Me parece que ya vamos tarde y que ese individuo, con toda su arrogancia, debería dar con sus huesos en la cárcel. Ya hemos visto también que con la policía catalana no se puede contar porque está al servicio de sus amos y no de la ley y del estado de derecho. Como las resoluciones judiciales no se cumplen en aquel territorio, creo que es el momento de suspender la autonomía y asumir esas competencias desde el gobierno.



AURORA: de dónde sacáis que no se va a acutar contra Mas y todos los que han vulenrado la Ley? Para mí, que se va a actuar, lo que pasa que no se puede ser en el minuto 1, habrá que coleccionar las pruebas como se está haciendo, identificar a los culpables, y concretar los delitos ...



MANUEL: Opino que la querella a Más y sus colaboradores directos es un error o quizás un acuerdo previo, ya que no tendrá ningún resultado. La verdadera querella, debería ser contra los Directores o Responsables directos de los Centros que abrieron sus puertas para introducir las urnas y permitir la votación. A estas personas sí que se les puede rápidamente inhabilitar para el ejercicio de su profesión por desobediencia al Estado y a la Constitución.



SOBRE EL COSTE



RAFA: No solo se ha pagado con dinero de los catalanes, sino de todos los españoles, o que pasa con el fla, el pago a proveedores ... Me niego a que con mi dinero se riegue a esta panda y se paguen tonterías



Sección Arcadi: FERNANDO: Por favor, Arcadi, sigue diciendo las cosas que dices…porque tienes razón,….Acabemos ya con el buenismo! Qué pasa? Es que en este país es más importante cómo es la realidad antes que la propia realidad?

MARIA: Me alegro que ponga Vd. en los micrófonos como me siento. Defraudada, abandonada por el Gobierno Central, triste. Mi esposo estudio su ingeniería y ha trabajado siempre en Cataluña. Yo igual y ahora ¿Qué hacemos con nuestra pensión, con nuestros ahorros, con nuestra vivienda comprada con nuestro esfuerzo?



LA REIMPUTACIÓN DE DEL VICEALCALDE ALFONSO GRAU



MANUEL: Lo del Sr Grau no es impertinencia es chuleria, prepotencia y creerse que está por encima de todo. Es lo que se viene llamando normalmente un mafioso de tres al cuarto



TONO: Una persona que habla a los periodistas con tanta chulería y tan poco respeto a las personas a las que se dirigía no debe seguir como número dos del ayuntamiento de nuestra ciudad.



DEMANDA DE TERESA ROMERO

JAVIER: Con su demanda de 300.000 €uros, demuestra que no hay tanta diferencia como algunos quieren ver entre los españoles, quiere sacar beneficio económico de su enfermedad, de una infección que no se sabe muy bien cómo contrajo y de una enfermedad novedosa en el país, y un dinero que se sacará, en caso de sentencia favorable, de las arcas públicas

CONSUMO DE ENERGÍA

MIGUEL: Producimos más energía de la que consumimos? aquí no hay ley de oferta y demanda? entonces por qué no para de subir? y cómo es eso de que producimos más energía de la que consumimos y encima lo hacemos importando carbón, gas......? para qué?