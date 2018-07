La falta de definición

CORRUPCIÓN



ANTONIO: seguimos con las "corruptelas" ayer nos tocó por aquí de nuevo (Andalucía) y no es de extrañar pues tenemos una cantera de amigos de lo ajeno que parece no tener fín. Mientras no finiquitemos a la actual clase política y demos paso a savia nueva todo lo que nos están vendiendo de transparencia, regeneración democrática etc se quedará en nada.

Apoyo que Ciudadanos y UP y D puedan llegar a pactos para presentarse a las elecciones a nivel nacional, no descarto yo mismo entrar en política, estoy asqueado de lo que tenemos



Sobre la Juez Alaya, Vladimiro pregunta que cómo va a cerrar un proceso si de cada vez encuentra en el mismo proceso más corrupción?.



INMACULADA: otra vez la Juez Alaya en esta última operación?, si abarca a varias provincias ella se tiene que abstener, porque la competencia es de los JUzgados centrales de instrucción que tienen competencia en todo el territorio nacional.



EL MONOTEMA CATALÁN y la entrevista a ICETA



MANUEL: Es increíble oír al líder del PSOE catalán decir que si no se cumple la ley que no se acuda a los tribunales, que vergüenza



Inmaculada: Si està en contra de la consulta y acepta la primera suspensión ¿porque le parece bien la celebración?



Luis: ¿que falta por ceder a dicha autonomía?, ¿a costa del dinero de que otra comunidad?. por favor, que concrete. Para no decir nada mejor estar callado. Preguntele también por la dejadez de los sucesivos gobiernos de la nacion en la enseñanza que con toda seguridad han llevado a la situación actual.



OSCAR: Pero estos hombres socialistas saben lo que quieren y hacia dónde van?Dicen lo mismo y lo contrario sin ponerse colorados..........



María: si él representa el sentir del PSC, tienen una empanada mental considerable. Cabe otra posibilidad; que pretendan pescar votos de todas partes y creo que por ahí mal van.



Alejandro: Me parece ridículo intentar conversar con cualquier político separatista, porque por mucho que lo nieguen, ellos se consideran por encima de la ley. Y lo más triste es que es así, permitido por todos los presidentes de gobierno de España durante nuestra democracia. Una vergüenza.



ANDRÉS: Estoy casi sin palabras al escucharle. Es cínico y mezquino en sus insinuaciones. Y, sobre todo, se cree con derecho a decidir para quién y cuándo debe actuar la Justicia y para quién y cuándo no. Y después acusa al PP de usar la justicia a su antojo. Delirante… da vergüenza



La actitud del PSOE ante esto



MARTÍN: Si de verdad se quieren mantener los tres poderes, y sobre todo la independencia de los jueces, ¿cómo puede el Secretario General del PSOE decir que no se puede gobernar a golpe de querellas? ¿Acaso opinan los jueces sobre la democracia interna en su partido? Si seguimos opinando que respetaremos la ley si nos conviene, según Iglesias, fundador del PSOE, entonces se comprenden las declaraciones.



Otro oyente: El PSOE de Pedro Sánchez está siguiendo la estela buenrollista de la época zapateril, y ya está más que demostrado que un partido de poder que no se moja y que no es capaz de defender unos conceptos por miedo a caer mal a un sector de la sociedad sólo trae calamidades. Sánchez no puede obviar los posibles delitos de Artur Mas. La culpa es de quien los comete, no de quien los denuncia.



SERGIO: A mi me da que Oriol Junqueras está empujando a Artur mas con un palo para que vaya delante por si hay minas, y resulta que Mas acaba de pisar una. Ahora a ver que le amputan, el ejercicio de cargo público, empleo y sueldo o directamente un añito de cárcel



JUAN: Sí finalmente la Fiscalia presenta querellas contra Más y otros dirigentes de la Generalidad, además de estar aforados, seguro que toda la asesoría jurídica y los abogados, funcionarios de la Generalidad y que pagamos todos, serán los que lleven la defensa de estos dirigentes. ¿No es otra forma de prevaricacion?



JOSE LUIS: El tema catalán no tiene fin y aún no se ha producido la nueva derrota de la intentona actual. Ni tiene fin ni lo tendrá. Y ahí está Mas enviándole una carta a Rajoy diciéndole lo que tiene que hacer. ¿Se puede ser más inútil…?Rajoy debe decirle: “Arturet, yo soy el Presidente de todos los españoles, incluido tú mismo, aunque a ti no te guste. Tú acabas de comprobar que no presides más que a dos millones, generosamente contados, sólo voy a hacer que se aplique la ley e inhabilitaros a ti y a la panda para que no lo volváis a intentar porque no reconocéis una derrota ni escrita con tubos de neón”. En serio, el problema no está cerrado y es muy, muy preocupante. Sobre todo para los valencianos, donde hay “pancas” infiltrados vendidos a la “pela catalana”.



PREGUNTA SOBRE INMIGRACIÓN



Si el Tribunal europeo da la razón a Alemania en el sentido de que un país no tiene obligación se asistir a cualquier extranjero que resida en él; ¿podría esto ampliarse a los inmigrantes ilegales que entran por Ceuta y Melilla? Al admitirlos, España está obligada de facto de asistirlos, sensu contrario, si no hay obligación de asistirlos, ¿se debe aplicar la expulsión inmediata?



PHILAE Y ROSETA



ANTONIO: El aterrizaje de Philae sobre la superficie del cometa es un hito en la historia de la ciencia y la ingeniería europea. Debéis de transmitirlo así, por favor.