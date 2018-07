Variedad de temas

9-N



Antonio, aragonés que vive en Barcelona : Me he encontrado en el buzón sendas papeletas para la poco vendita votación catalana; no es el hecho de estas misivas en sí, es el hecho de que mis datos completos, que siempre cantan que son privados y bla bla, los han sacado del padrón. ¿Quién los ha dado??? ¿Quién se ha pasado por el arco la privacidad legal??? Y lo de la decisión del Constitucional ¿Qué?



MALENA: Pero cómo no va a estar la Generalitat detrás del 9 N y fomentándolo, ayer mismo recibí el panfleto que han editado en mi casa. Con mi nombre, dirección..., y dicen que no tienen censo...?, nos tratan de imbéciles. Por lo visto también hay llamadas telefónicas (a mí no me ha tocado en suerte...) y saben todos tus datos. Hasta el gorro y más allá estoy.



PILAR: El problema es que se ha llegado a un punto en que los políticos, han perdido toda la capacidad de negociar, porque hay una presión ciudadana imposible de parar, y aunque se diga que a partir del 10 van a negociar, muchos ciudadanos y Esquerra Republicana no lo van a aceptar.





BIPARTIDISMO



Tal y como están las cosas en el PP y en el PSOE, a este paso les veo compartiendo eslogan en las próximas elecciones generales: "más vale malo conocido que bueno por conocer". Pero a pesar de la subida de Podemos en las encuestas, creo que en el momento de depositar el voto, a muchos cabreados les entrará el sentido de Estado y votarán a los partidos clásicos.



JUSTICIA



MANUEL: El caso griñan, Chávez y el mismo Pepe blanco con el tribunal de los señores que están por ensima del resto , aforado, indica que en España hay dos justicias una para el ciudadano y otra con la manga mas ancha para los políticos



MONAGO



TERESA: Yo sí pienso que Monago debería explicarse para que viajaba tanto a Canarias con el dinero de todos. Si todos estamos con la transparencia, en este momento de tanto desanimo, cualquier gesto es muy importante para salvar el barco. La ciudadanía, muy harta, estamos ansiosos por escucharle, y si no quiere, que lo haga el senado.



Sobre corrupción JOAQUIN: Si quieren que los ciudadanos volvamos a creer en los políticos, lo primero que tienen que hacer es devolver todo el dinero que han robado y después ya hablaremos. Todo consiste en gestionar bien el dinero público y no robar. Es así de fácil. Si no se hace así, seguiré pensando que los políticos son todos unos golfos, unos sinvergüenzas y unos ladrones.



LUXEMBURGO



JAVIER: Es increíble lo de los paraísos fiscales, una de las mayores vergüenzas de hoy en día, y más aún que los haya dentro de la Unión Europea (Luxemburgo, Gibraltar…).

Yo tengo una PIME y si me salto una coma, primero me denuncian, me multan, y me cobran intereses, y eso es lo que pido para esas empresas que se han apuntado a ser los más listos del planeta en Luxemburgo. No sé cómo no se les cae la cara de la vergüenza en Bruselas a todos los partidos y políticos que permiten estas cosas, y mientras lo sigan permitiendo no tendrá credibilidad la Unión Europea. Y no siendo futuro votante de Podemos ni de lejos, no me extraña que aparezcan partidos de esa índole porque este sistema se está convirtiendo en un auténtico cachondeo.



LUISA: No sé como os extrañáis de las noticias de Luxemburgo. Yo vivo aquí y todo el mundo sabe de donde sale el dinero, para financiar el alto nivel de vida que aquí tenemos.

Cuando voy a España y la gente me pregunta, qué se produce aquí, digo que ruedas y dinero.

No hace falta investigar muchos años, para saber dedon de sale el dinero, es nuestro día a día y todo el mundo lo acepta como normal.

Algún día hablaréis de los bancos ficticios, de cuentas y empresas que no existen y toda una trama de banca virtual, que se escapa a nuestra imaginación más productiva.