Cataluña, plato único

Pasión de catalanes:

Sección Enric y dudas varias: Agustín: 1º porqué vota un extranjero residente y no un Catalán que viva en Bilbao, por ejemplo. Ese Catalán que reside fuera cuando vuelva a Cataluña tiene derecho a votar o a que se repita la votación? Porque destinar recursos a realizar una probable ilegalidad en vez de pagar Medicamentos, deuda, salarios, etc.



MARTIN: La misma imputación que hace el Sr. Juliana a los miembros del Gobierno sobre la falta de respeto al T. Constitucional, cabe hacer a los miembros del Gobierno de Cataluña sobre la acusación de falta de democracia al Gobierno de España por no permitir la consulta.



OTRO: Si el Constitucional suspende la aplicación de la norma, ésta no despliega ningún efecto y subsiste la legalidad anterior. La ley suspendida no despliega ningún efecto y todo lo que se pudiera realizar a su amparo es nulo.

Aunque ya le ha respondido la Sra Pilar, yo añado que

"los únicos que están empleando a los Catalanes y sus Instituciones como Camareros, son los Srs Mas y Cia " Por favor, sea respetuoso como lo estan siendo desde Madrid....de Barcelona, es lo que esta faltando



Ricardo: Dice el señor Juliana que nadie del Gobierno ha ofrecido una alternativa a Cataluña en el sentido de que ofrezcan una pregunta que se pueda aceptar y así poder hacer la consulta. Sr. Juliana: eso no es competencia del Gobierno. Al ejecutivo le han presentado un trágala que solo puede recurrir. Es el presidente catalán quien se tenía que haber preocupado de hacer las cosas dentro de la ley. Pero no es eso lo que pretenden. Todo esta estudiado y lo único que quieren es tensar la cuerda de forma irresponsable e irrespetuosa hacia todos los españoles.



Más dudas: Si no hay dinero para pagar a las farmacias, ¿de dónde saldrán los 9 millones de euros? ¿Cuántas firmas son necesarias en el Valle de Arán para efectuar una consulta popular sobre la independencia de Cataluña?



DAVID: Me gustaría saber si los políticos y gobernantes de Madrid van a vender otra vez los intereses del resto de los españoles frente a los catalanistas, dándoles dinero y más dinero para que se lo gasten en embajadas, referendums y demás, ¿cuándo mandarán a la fiscalía, a la Agencia Tributaria a investigar? ¿Cuándo van a quitar competencias a Cataluña para que se cumpla la legalidad, como hablar español en los colegios, y que se deje de derrochar dinero y luego piden más y más financiación?



OTRO oyente: Artur Mas dijo el sábado que no había que temer ver a la gente votar. Eso no da miedo, lo que sí da yuyu es ver cómo un gobernante elegido democráticamente decide saltarse las normas constitucionales a la torera y convocar un referéndum con el cuál quiere ganarse un derecho para adjudicarse el autogobierno de una región que forma parte del Estado español.



CHEMA: La ilegalidad se cumplió el sábado cuando Mas firmo la convocatoria del referéndum. Inmediatamente después de la firma, Mas debería haber sido detenido y suspendida la Autonomía. Esto se ha convertido en una pesadilla nacional



TONO: De las imágenes del sábado cuando Artur Más firmó la convocatoria de la consulta (referéndum), me quedé con la cara tan poco alegre de Oriol Junqueras. Alguien independentista convencido como él debería estar dado saltos de alegría en ese momento. Sin embargo... La pregunta es: ¿por qué?



PUJOL



JAVIER: Ver a Convergencia y unió en la comparecencia de Jordi Pujol, dar palmadas al ex-presidente, sonreír sus respuestas no hacer ni una pregunta sobre de dónde viene ese dinero y dedicarse en una comparecencia sobre el dinero de Pujol a abroncar e intentar humillar al PP y ciudadanos es sencillamente increíble.



XAVIER desde BARCELONA: Considero que han dedicado muy poco espacio al recital de Jordi Pujol el viernes en el Parlament. Al día siguiente, estuve como voluntario en una carpa informativa de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía y por poner un ejmeplo, dos señoras de eso que se suele llamar “catalanas de toda la vida”, cada una por su cuenta, me dijeron que habían sentido rabia y vergüenza al oírlo: “que baja está cayendo Cataluña”, me dijo una. Y no fueron las únicas.