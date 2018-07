A horas de la convocatoria

LA FORTUNA DE PUJOL



Juan: Acabo de caer cómo ha hecho tanto dinero el Sr. Pujol y se debe a que, cuando se instauró el Euro en España, a el, en vez de dividirle las pesetas por 166,386, le multiplicaron, por una equivocación del banco, sus pesetas por esa misma cifra; por lo que multiplicó su dinerillo y no se dio cuenta



PASIÓN DE CATALANES:



JAVIER: Una pregunta casi retórica. ¿Qué hubiera pasado en Gran Bretaña si Salmond hubiera financiado con dinero público y convocado un referéndum ilegal? ¿Estarían desalojando la Torre de Londres para que volviera a ser prisión de Estado, o no?



Emilio: Yo quería comentaros una cosa, el caso es que tengo una duda importante: Si mañana firma el decreto Arthur Mas, ¿no tiene que estar publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad para poder recurrirlo? Si es así, en dicho caso es probable que se publique el 8 de noviembre, un día antes de que se produzca la consulta para apurar al máximo y provocar una situación difícil de resolver.



Jorge: yo David y Goliat no, pero hace 2 días vi nuevamente “La vida de Brian” lo veo igual a ese grotesco Brian.



Inma: el Sr. Mas no quedará como un villano, será un martir porque Madrid, no le deja hacer lo que el prometió



SEGUNDO: La realidad española actual y autonomica está llena de sentencias del Constitucional incumplidas en las autonomias vasca y catalana...¿Que nos hace suponer que esta vez va ser distinto?



Pilar: Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que comentáis respecto al tema de Cataluña; pero de verdad, es que no sois conscientes del caldo de cultivo que hay aquí en la población, y en TODOS los medios de comunicación públicos y privados catalanes, quienes ya se han apropiado de la independencia hace años.

Son como dos mundos paralelos absolutamente distantes entre sí (Cataluña respecto al resto de España). Aquí ya no vale la ley ni la negociación, hay una única voz pública del SI-SI, y esto, a nivel de la población, donde ya hay brechas, no acabará bien.



SOBRE la iniciativa de Nicolás, han llegado varios correos y llamadas por ejemplo la de Antonio: De acuerdo con la iniciativa, escribo: NO estoy de acuerdo en la forma en que Mas está procediendo.



Tema PEDERASTAS



Ignacio dice, vale que no esté bien legislar en caliente, no se debe, pero es que tampoco legislan en frío sobre este tema; pasa la tormenta y hasta el siguiente. Y ya está bien



Iphone 6



Jorge: He visto por tv3 las colas que hay cerca de Plaza Catalunya para adquirir el IPHONE nuevo,en la cola mucha juventud entre 18 y 20 años y el precio es de 700 a 1000 euros....son Ninis,trabajan,de donde sacan el dinero....es increible ver la cantidad de juventud en esa cola.