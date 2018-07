Variedad de temas

SOBRE POLÍTICA

JAVIER: La imagen de los partidos en España es la de que “todo vale” para no soltar el poder, y se puede ver a partidos que, para gobernar un día, se juntan con unos para dejarlos por los nacionalistas y volver con otros pero el caso es no soltar la presidencia ni con aceite hirviendo, y se puede ver el espectáculo de ver un señor como Revilla, tercera fuerza en Cantabria gobernado en su día para que no gobierne la fuerza más votada.....Ni en los mejores cines vamos.

COMPARECENCIA de ANA MATO

Ayer se vivió una sesión parlamentaria de acoso y no derribo a la ministra Mato. Un acoso que rozó el bulling parlamentario, porque la oposición se pasó en las expresiones, atacando no sólo al político, sino a la persona. No se puede decir "es usted la ineficacia personificada" y quedarse tan ancha. La oposición nunca le ha perdonado por salir ilesa del caso Gurtel y, quizás, por ser la jefa de campaña del PP en las elecciones de la mayoría absoluta.

OTRO: Si la Ministra de Sanidad es la responsable del contagio de Teresa, ¿también será la responsable de su mejoría no?

SOBRE EL PERSONAL SANITARIO

Hay personas que trabajan en área sanitaria que no son funcionarios y están expuestos a sida o hepatitis en caso de fallo de protocolo y son mileuristas pero como no son funcionarios no lloran ni salen en los medio.

MIGUEL: un jefe de servicio médico del sescam cobra por una guardia no presencial 1400 euros. Y rondan los 15000 mensuales

IMANOL: Cuando ha dicho Fidalgo el sueldo de los médicos, que ha querido decir?? que ganan mucho o que ganan poco ? Porque yo, conductor que llevo 60 personas todos los días, me cuesta 2 meses y medio ganar, lo que ganan esos señores en un mes.

REFLEXIONES ECONÓMICAS

MANUEL: Es muy triste que tengamos que oír que se nos secan los brotes verdes porque los países de Europa están en recesión. Es más triste aun que nos pase habiendo oído a nuestro ministro de economía hace tiempo que esto podía pasar y no se halla creado ningún PROTOCOLO que nos hubiera hecho proteger de la caída del resto de los países de Europa, como en su momento hicieron Alemania, Francia…. por ejemplo. Ahora tienen otra excusa para dar otra vuelta a la reforma laboral ¿Qué nos jugamos? Y encima luego usaran la caída de hoy para echarle la culpa a Europa de las decisiones que se tomen aquí.

Luis: la reforma de la administración, hasta ahora, sólo ha recaido en los funcionarios, las empresas cerradas sólo han sido de empresas que ya no funcionaban, no las que realmente hacen subir la deuda pública.

ANTONIO: Trabajo en una Empresa Pública y estoy un poquito cansado de oír a la gente decir que el sector público no se ha reducido. Mi empresa en el año 2008 tenía a 24.000 personas en nómina, en la actualidad no llegamos a 10.000. ¿Alguien me puede decir si esto no es reducir o recortar el sector público?. El gran problema es que el número de directivos, con sueldos por encima del que tiene el presidente del gobierno, no ha parado de subir, y todos estos son gente colocada a dedo por los gobiernos de turno.

SOBRE EL ASUNTO DE LA MATERNIDAD Y EL TRABAJO: JUAN: Tendremos más hijos cuando se favorezca tenerlos y no sean un reto económico para sus familias desde el momento de su nacimiento. Al final los padres trabajan para pagarle las pensiones a todos, a quienes han tenido hijos y a quienes solo han vivido para ellos.

Mientras este sistema siga así está encaminado a extinguirse.

AURORA: Los beneficios sociales, que sin duda tiene que haber, (y no me refiero sólo a la maternidad) como su nombre indica han de ser “cargas” sociales, porque nos benefician a todos. Entonces no sé por qué las empresas tienen que apechugar con esos gastos, cuando ellas a lo que se deben es a la productividad, no es su cometido hacer política social. La política social es del Gobierno, del Estado, de todos, y por lo tanto del primero hasta el último € o beneficio en especie, ha de ser por cargo al Estado. Así todas los trabajadores, tendrían los mismos beneficios - que no dependerían del buenismo de los empresarios.

PASION DE CATALANES:

Francisco: Por DIOS, QUE HARTURA DE CATALANES, termina uno con un odio espeso y feroz. Es lo que quieren que se hablen de ellos, dejarlos tranquilos...ya se cansaran...como los niños cuando lloran.