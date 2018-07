La encuesta del CIS

ENCUESTAS



JORGE: Pienso que muchos de los votantes de Podemos son ciudadanos hartos de corrupciones del ppsoe y del clima de confrontación existente. Votan a Podemos para que algo cambie.

Víctor: Quizas lo que le falla al PP es explicar en los platós de televisión los logros de estos años frente a los telepredicadores que tienen a algunas televisiones bombardeando todo el dia. Y el voto de la gente joven que es bastante voluble.



Ether: En las encuestas sale Pedro Sánchez el mas valorado por que en esa encuesta no se ha incluido ni a Albert Rivera ni a Pablo Iglesias.

Lourdes: Hay también muchos votantes de Podemos que antes votaron al PP, no solo son votantes del PSOE. Gente tradicional de derechas que se ha visto traicionada por el PP. Supongo que es un voto de castigo muy irracional.

Jose: ¿Se le ha preguntado a la gente en esa encuesta, porque votaría a Podemos? ¿Esa gente conoce la política sobre inmigración de Podemos?

Otro oyente: El PSOE, tiene dos rémoras: una es la de Zapatero, que la gente lo ha vivido, y otra es que, en las reuniones de barra de bar o mesa de oficinas, el caso Gúrtel o Bárcenas sale pero muchos de los implicados han pasado por la cárcel, sin embargo del tema de los ERES de Andalucia, de miles de millones de euros, nadie de la Junta ha pisado la cárcel, y cuando uno se va de la reunión de barra o mesa REFLEXIONA y se dice: ¿pero estos CUANDO VAN A LIMPIAR SU CASA?



MARÍA: Pienso que los analistas no están entendiendo nada sobre el escenario electoral que refleja el CIS. Se limitan a mirar al PSOE como culpable, cuando en realidad deberían también fijarse en el PP. Su recuperación solo está llegando a los de siempre, la reforma laboral ha servido para despedir a mayores y fomentar la temporalidad. Además de poca firmeza contra la corrupción. Por ello, muchos, pase lo que pase, votaremos contra el tandem PP-PSOE.



OTRO: r qué no se hace un estudio mas pormenorizado de las alianzas de Podemos? Por ejemplo, en Burlada (Navarra) Podemos se presenta con varios partidos, entre ellos Bildu. ¿Lo sabe el votante Cacereño, Gaditano o Madrileño? ¿Por qué no se insiste más en esto?.

Por otro lado, no entiendo como una persona con estudios puede votar a Podemos. Al final es verdad que tenemos lo que nos merecemos.



Caso MONEDERO:



JAVIER: Lo que mas me llama la atención, no es que realice trabajos mas o menos dudosos, sino el " sablazo " que les pega a los países llamados amigos, vamos que no me quiero ni imaginar lo que no cobraría a un país no amigo.



GRECIA:



Juan: Haciendo un ejercicio de Imaginación extrema...

¿Podría ocurrir que China, Rusia, o algún país Pro-Yihadista ayudara a Grecia a cambio de ciertas concesiones, y con ello se colocara a las puertas de Europa?



TEMA DEL AGUA



JAVIER DE VALENCIA: quiere comentar que la presidenta de Aragón en su día comentó que quería complicidad, solidaridad con el resto de autonomías y comprensión en su gasto sanitario debido a los desplazamientos y a las distancias sanitarias y quería que el resto de españoles fuéramos solidarios…pues bien, yo le pido como valenciano que de la misma reciprocidad en el tema del agua y si a la presidenta de Aragón y al resto de ciudadanos no les da vergüenza el agua que estos días se está desperdiciando y desbordándose. si esa agua no se podría almacenar y enviar al levante cuando se necesite .....en fin esto es España...............vergonzoso, demagógico y penoso