Pendientes de Andalucía

ELECCIONES ANDALUZAS

XAVIER: No tiene ningún sentido, de hecho es un despilfarro, que Susana Díaz convoque elecciones para apenas 60 días antes de otras elecciones, las Municipales, y otro tanto se puede decir de Artur Mas respecto del 27 de septiembre. No tiene un pase.

JAVIER: Le apunto otra variable que hay que tener en cuenta para el posible adelanto electoral en Andalucía:

Si se mantiene la legislatura, cuando Susana Díaz dé a luz, allá por Junio, las funciones de presidente de la Junta pasarían al vicepresidente mientras dure la baja maternal. ¿Y quién es el vicepresidente? Pues Diego Valderas, o sea, I.U. ¿Dejaría Susana la Junta en manos de Diego Valderas?

Daniel: ¿ Que saldrá de las próximas elecciones andaluzas? .

¿¿Un bipartito o tripartito de izquierdas a la andaluza ??

¿otro pacto de progreso? Progreso personal, cómo se ha demostrado en el último gobierno en Sevilla, PSOE -IU. ....

Ernesto: Creo que es el mejor momento del PSOE para las elecciones en Andalucia. Susana Diaz convence muy bien cón su "palabra" pero solo es eso. Si ahora le añades su situacion actual, dada la "sensibleria" del pueblo, tiene todos los ingredientes para ganar las elecciones.



JUBILACIÓN

PILAR: mas de 40 años cotizados y por no tener los 65 no te puedes jubilar con el 100x100. ¿no seria buena formula para dar paso a la gente joven? ¿que pasa con los años cotizados de masssssss.



Las facturas de la empresa de Juan Carlos Monedero

MANUEL: Ayer Carolina Bescansa dijo que Monedero habia ganado ese dinero porque habia dado conferencias en docenas de paises en esos 2 meses. Este hombre es un dios, esta todo el día en las diferentes televisiones y le da tiempo a dar conferencias en docenas de paises. España ya tiene la solución eterna con personajes con estos dones.



DECLARACIONES DEL PAPA SOBRE LA PATERNIDAD RESPONSABLE

PATRICIA: Es un crack!!! Una gota de esperanza en este mundo tan complejo y poco inteligible..



Reglamento de circulación

Fernando: Soy director de Autoescuela, En el reglamento actual ya contempla q en caso de accidente cualquier usuario (peaton) se someta a control de alcoholemia, así como también que la velocidad del peatón, que utiliza la calzada sea la velocidad del paso o que la de los animales o vehículos de tracción animal sea la velocidad del trote y hemos convivido con esto y no pasa nada.

COCHES QUE APARCAN SOLOS

JUAN: No os he oído comentar algo de los coches que aparcan solos. La pasta que habra costado desarrollar ese sistema, cuando lo difícil no es aparcar sino encontrar aparcamiento. Avisadme cuando salga un coche que encuentre aparcamiento solo, que ya lo aparcaré yo.