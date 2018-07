Variedad de temas

Andalucía:



Gloria: A mí me gustaría saber cómo se materializa la frase de Susana Díaz cuando dice que ella “sólo va a pactar con los andaluces” ¿Cómo aprobará las leyes en el Parlamento? Si excluye pactar con PP y Podemos, con los votos de IU no es suficiente y C´s dice que exige que Griñán y Chaves deben dejar sus cargos en el Parlamento, algo que parece no va a ocurrir, así que las cuentas no le salen.

Fernando: Viendo el mapa de las elecciones andaluzas saqué la siguiente conclusión, la zona del mapa pintada de rojo, que habían sacado mayoría Socialista, gente que vive de las subvenciones directa o indirectamente, zona azul, solamente Almería, gente que vive de sus trabajos y no de las subvenciones. Por esa razón no afecta la corrupción, todos ellos forman parte de ella.



Javier: La corrupción como dice Arcadi, no pasa factura en ningún lugar, no hay mas que ver estas elecciones, o las que habrá en Cataluña o Baleares, en Valencia a otro nivel en Euskadi....la gente o se tapa la nariz o mira para otro lado, que no se cuál de las dos cosas es peor.

Esther: No os quebréis mas la cabeza. Desde Sevilla os digo: Aquí nunca ganará el PP porque la gente quiere vivir del cuento y de las subvenciones y trabajar lo menos posible. Y eso se lo da el PSOE. Y la gente te lo dice por la calle: "¿yo voy a votar a los otros para que vengan y nos quiten el chollo? Anda hombre. Y ahora con podemos mas, vivir gratis y que lo paguen los demás.

Mariano: el júbilo expresado por los socialistas en las elecciones andaluzas, es paralelo al engaño que los políticos hacen a los ciudadanos, queriendo hacernos ver lo que a ellos les interesa, no la realidad del momento, espero que los ciudadanos no nos dejemos engañar.

Eneko: Se nota que no os parece bien los resultados de las elecciones andaluzas. A mi tampoco. Primero porque los dos primeros partidos son dos partidos corruptos, de abajo hasta arriba. Y segundo porque podemos se ha quedado a mitad de camino. La ciudadanía andaluza no ha visto claro que a estas alturas del juego la única solución era romper la baraja, que ya tiene todas las cartas rotas y marcadas, y poner una nueva encima de la mesa. Pero tiempo al tiempo, podemos y ciudadanos tendrán su recompensa. Es cuestión de tiempo.

Declaraciones de Zapatero:

Mariano: ya lo decía un amigo mío con zapatero. es mejor que sea malo, pues una persona mala, en algún momento se relaja y deja de ser tan malo, pero el que es tonto lo es las 24h del dia. este no descansa….

Martín: Decir de Podemos que hay que perdonarles porque son jóvenes, y que la democracia les hará cambiar, es tanto como considerar un juego a la política. El ser jóvenes y poco integrados en la democracia no les privará de tener responsabilidades en algún gobierno, y cometerán errores graves, entonces ¿habrá que disculparlos por ser jóvenes e insuficientemente preparados? ¿Esta sugiriendo Zapatero un examen de idoneidad?

Upyd y Ciudadanos

Cristóbal: yo personalmente creo que el problema es rosa diez. sin duda, en carisma, albert rivera se la come. creo que albert rivera propuso deshacer ambos partidos y crear uno nuevo, alguien duda de que esa hubiera sido la muerte politica de rosa diez??

ego, ego y ego; el orgullo de rosa diez le ha costado su proyecto

Rajoy

Ignacio: La explicación que da Rajoy del batacazo del PP en Andalucía, de que han sido culpa de las reformas económicas, es engañarse a si mismo

Aurora: A mí, que el PP haga o no lo que se llama autocrítica me da igual, que para retórica, ya estamos hartos. Lo que me molesta es que se equivoque en el análisis, que en mi opinión está claro: jamás ha gobernado y no tiene casos de corrupción en Andalucía, por lo tanto, es imposible que sufra desgaste en los comicios autonómicos por ninguna causa. Lo que ha pasado, es que el Sr. Moreno Bonilla, está sufriendo los desastres del PP Nacional, en cuanto a mala gestión y corrupción, especialmente en Madrid y en Valencia.