Ambiente electoral

Corrupción y cursos de formación



Jose Antonio: Soy de Montilla, vivo en Sevilla, veraneo siempre que puedo en Cádiz y he trabajado por toda Andalucía. Nos dolió mucho que Albert Rivera dijera lo de pescar y el pescado pero lo cierto y verdad es que en andalucía vive y ha vivido muchísima gente de las subvenciones desde hace treinta años y eso sin duda ha degenerado en una cultura negativa para nuestra región. Y quién lo niegue ni es Andalúz ni nada.



Carmen: Andalucía y Cataluña, gobiernos eternos; qué me cuentan ustedes del gobierno del PP en Castilla y León, que lleva casi 30 años?



Jose: Susana Díaz promete una agencia para luchar contra la corrupción. Es decir, promete crear nuevos sueldos y gastos (en una comunidad que no tiene para pagar facturas) para hacer el trabajo que debe hacer (y estoy seguro de que hace) el cuerpo de interventores (locales y autonómicos) a quienes no hacía caso...Seguimos en el mundo al revés... Y así nos luce el pelo, en España y especialmente en Andalucía.



Jose: Por favor que en Galicia se "impartieron" cursos por doquier. Yo di cursos a 2 alumnos y al final las actas estaban firmadas por 25 trabajadores.



FRANCISCO: Esto funciona de dos formas:



1- El que tenia un amigo en la Junta dentro de la consejeria que asignaba los cursos y despues cobraba a la academia por debajo de la mesa y sin que se realizaran los cursos. Fraude puntual



2- Los ex-altos cargos Socialistas que montaron academias de formacion y que recibian los cursos de los funcionarios de su propio partido. Fraude generalizado



Por ultimo que alguien me responda donde iba a parar el 25% del dinero de los cursos que como no se presentaba la documentacion no se reclamaba nunca.





REFLEXIÓN DE LUIS: Cada día me asombran más, el presidente de la Comunidad de Madrid no se debe presentar a las elecciones por un caso CERRADO por el Fiscal y Susana Diaz Presidenta de la Junta que no sabe nada de corrupción ¿?, que a trés consejeros IMPUTADOS los pone en la Diputación permanente para aforarlos ¿si?.



SITUACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID



MARÍA: Los mejores presidentes de la comunidad de Madrid han sido la Sra. aguirre y el Sr. gonzalez. Y el madrileño que no lo quiera ver, pero para èl. Quieren marear la perdiz con lo del Sr.gonzalez, pero ya ven que no pueden, el caso fue archivado. Y el Sr.gonzalez ha hecho muy bien en salir a dar una rueda de prensa dando explicaciones.



Visita a Cuba de Zapatero



Xavier: Vamos a ver Líder, que con ZP delante, a Ud. un esbirro cubano no le dejó hacer una pregunta en la rueda de prensa. ¿Intercedió por Ud. Zapatero? Pues eso.



CARLOS: Viendo el mundo de ingenuidad y felicidad en el que vive el expresidente Zapatero donde piensa que sus acciones no tienen ningun tipo de repercusion , da bastante miedo pensar que este señor nos goberno tantos años viviendo en unos mundos de ensoñacion y felicidad tan particulares



Sergio desde Córdoba: Solamente pensemos, imaginemos, que lo que ha hecho Zapatero lo hubiese hecho Aznar. Lo mismo. Ni más ni menos.

La que se hubiese liado en ciertos medios, sectores y círculos políticos.



RIADAS



FERNANDO: como no es políticamente correcto, NADIE dice si con el famoso plan hidrológico anulado por la izquierda progresista, se podría paliar las pérdidas en los campos y en los pueblos, además del agua desaprovechada.