Variedad de temas

El negativo de Teresa Romero



Jose miguel: Tras la extraordinaria noticia y una vez salvada Teresa, ¿que dice ahora la izquierda sobre la Ministra y sobre la Sanidad española? Se aireó que España fue la primera Nación en tener un contagio fuera de Africa ¿Van a airear que España es la primera Nación en sanar un enfermo fuera de Africa? Lo mismo les digo a ustedes, no desaprovechen la ocasión de volver a situar a España en su lugar.



FRANCISCO: Lo mejor del asunto del ébola es que Teresa ha salvado su vida. Lo segundo mejor es que Teresa se podrá defender de quienes han pretendido hacerla única responsble de su desgracia. Que no ha sido ni uno ni dos. Han sido muchos. Increible pero cierto. Este es el nivel de la política y del periodismo que sufrimos en España.



SOBRE el marido de TERESA: AURORA: Se nota que se aburre, dado los cutres vídeos que produce, aunque con tanto tiempo ya podía mejorarlos, y está claro que está preparando la chequera al mejor pagador mediático, y tiene toda la legitimidad, pero que no pretenda dar lecciones de moralidad a nadie



PODEMOS



UNO: Creer en Pablo Iglesias y Podemos se ha convertido en un acto de fe. Su líder, una mezcla de discípulo de Lennin y telepredicador, ha sabido pescar a los que han dejado de creer en los políticos de siempre, seguramente porque éstos han pecado de vacíos y conformistas, y sobre todo de corruptos. Pero lo que propone Podemos es aire, y espero que sus partidarios se acaben dando cuenta cuando haya que votar.



AURORA: Es como una gran contenedor, que cabe desde la extrema izquierda a la extrema derecha , pasando por los descontentos y por los que están en contra de todo , ...y principalmente , ... aparte de estar en contra de todo .... que hasta lo podemos compartir ... ¿a favor de qué están? ... ¿ cuáles son sus propuestas económicas, laborales, de política exterior? ... lo que viene siendo una partido que aspira a gobernar más que a canalizar el descontento ...



Francisco: SU mayor ventaja es que los españoles conocemos muy bien las políticas de PP y PSOE y sus consecuencias. Es cierto que tiene que concretar muchas cosas para que algunos les apoyemos, y hacerlo racionalmente. Pero lo que es de risa es escuchar algunas críticas a Podemos en esta campaña lamentable de desprestigio desatada y porque con tanta crítica le están haciendo la campaña gratis



MIGUEL: No me parece que su camino sea otro que el de la extrema izquierda, aunque ellos digan que se aproximan al centro, será al centro del leninismo....



JOSE LUIS: Estáis hablando de esta formación desde el punto de vista de gente normal cuando no estáis viendo que aglutinan a toda la gente que está desesperada y harta de leer podredumbre cada vez que abre un periódico.



PASION DE CATALANES



MONICA: En Barcelona están yendo puerta por puerta en un intento de elaborar un censo para la consulta del 9 N. Personalmente les he cerrado la puerta en las narices. Sigue la locura....



ENTREVISTA A SUSANA DÍAZ



JOSEFA: Hace unos días anunció la recuperación salarial de todos los empleados públicos de Andalucía. Conozco personalmente la situación de muchas personas interinas de administración general y personal laboral temporal que llevan desde 2012, con una reducción salarial y de jornada del 10%. Esa recuperación salarial, ¿los incluye? ¿Podrán tener en 2015 sus derechos restituidos? De no ser así, seguiría siendo una discriminación con el resto de las personas que trabajan en la Junta de Andalucía.



MARTIN: Hasta qué punto un PSOE federal admite (o admitiría) diferentes ideologías según la autonomía a que pertenecen? Por ejemplo en asuntos de trasvases de aguas, en financiación autonómica, en educación o en sanidad. ¿Se impondría un criterio nacional, o se respetarían los criterios, regionales?



RECORDATORIO



JOSÉ: Hoy se cumplen 32 años de la rotura y pantanada de la presa de Tous, una de las mayores catástrofes de la Comunidad Valenciana. Una pequeña mención para los afectados de aquel desastre.