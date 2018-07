Variedad de temas

PASIÓN DE CATALANES



JUAN: Cuando Rajoy dice que no sabe quién manda en Cataluña no se referirá al sinvergüenza de Pujol que sigue gobernando en la sombra de su Mas sinvergüenza?



Juan Antonio: Si el Presidente no sabe quién gobierna en Cataluña y ninguno de Vds. o de los que estaban con él fue capaz de recordárselo, mal andamos y así nos va. Que yo sepa en Cataluña, igual que en el resto de España, es el Gobierno del Estado Español el que manda con el Señor Rajoy a la cabeza en estos momentos.



ÉBOLA:

Comparativa de Vladimiro: Los americanos han actuado como los españoles: a la trabajadora que se ha infectado la consideran una heroína, a las primeras de cambio crearon un comité de expertos y al perro de la infectada le han recogido, no sacrificado. Igualito que aquí



JAVIER: ¿ Es normal que a Teresa, enferma de ëbola se le coloque un móvil en su habitación se la haga una entrevista y ella con voz sensiblemente pausada, con síntomas de sedación intente responder las preguntas de un periodista las cuales van dirigidas a que la paciente responda lo que el entrevistador desea que responda ?....todo vale ???



OTRO: Yo creo que no sea sólo un problema de comunicación sino de incompetencia. Escuchando al médico que ayer dio el "parte", al menos parece que se están intentando adelantar a cualquier posible situación que se pueda dar por muy inverosímil que sea.



ELENA: ¿Por qué se decidió mandar a los que venían de África al Carlos III y no se montó un hospital de campaña del ejercito donde se decidiera? ¿Porque con los medios de guerra bacteriológica que tienen en el ejército y los protocolos tan rígidos que hay no se les asignó a ellos la misión? ¿Qué tipo de intereses económicos existen tras todas estas decisiones?



SERGIO: Cuando dentro de unos meses empiecen a llegar a Lanzarote y a Fuerteventura inmigrantes procedentes de áfrica, ¿se van a tomar medidas especiales? lo pregunto pensando en los encargados de recogerles y atenderles. ¿Deberán ir con traje de plástico?



ASCENSION: Querría que comentasen algo sobre el brote de LEGIONELLA que se ha produciendo en Sabadell: sigue muriendo gente?, se ha localizado ya el foco? Por que no se está hablando de ello?



PREGUNTA ECONÓMICA



CARLOS: cómo puede crecer España si la eurozona entra en recesión