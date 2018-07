Ébola y consecuencias

ÉBOLA:



PASCUAL: Cuanta menos práctica se tiene en algo difícil, más probable es el accidente. Es un fallo humano dentro de un fallo del sistema, Teresa debería haber practicado muchas veces ponerse y quitarse el traje porque se enfrentaba a algo MUY grave. De Teresa Romero me quedo con que se presentó voluntaria



PABLO: Hay un asunto que no se si han tratado, pero el protocolo de actuación exige que todas las acciones (incluido poner y quitar el traje) se realicen en pareja.

Mientras una actúa la otra observa que no cometa errores.Me temo que hay está el comienzo de todo por que por estadística es previsible,de hay que siempre deba estar observando alguien el proceso.



ANSELMO: lo que no entiendo en absoluto es que aparezca un miembro del equipo médico y ahora se queje de que su traje le quedaba pequeño, ante esta situación lo primero que debería haber hecho es comunicarlo antes de actuar y solicitar otro traje, entiendo que si da ese primer paso nadie le iba a obligar a actuar con esa carencia en su equipo de protección simplemente por interés y seguridad de todo el equipo.

ESTHER: Sí estamos preparados. Sí hay protocolos. Los misioneros son españoles y tienen derecho a venir a su país a intentar ser curados o a morir. A ver si todos los que vienen en patera o saltan la valla no traen enfermedades. Es indignante. Si la auxiliar no se hubiera tocado la cara no hubiera pasado nada. Que todos somos humanos y cometemos fallos, pero que no es culpa de los misioneros.



José maría:¿No sería normal, aislar a las personas que utilizaron dicha ambulancia (o colocar bajo observación) ‎durante esas 12 horas? Y a los empleados de los mismos? ¿Realmente se está realizando (por desconocimiento y seguridad) un proceso de observación a la americana? en plan película ET? Sin querer faltar al respeto de las personas afectadas, que, como muy bien ha dicho Vd. son héroes silenciosos! Gente en 1a línea de fuego a los que hay que admirar!



DOLORES: ¿Por qué tenemos la tendencia de exagerar y politizarlo todo ? Ya no nos acordamos de que no comíamos ni un chuletón en la enfermedad de las vacas gordas, no comprábamos pollo y nos alarmábamos cuando se encontraba una ave muerta en cualquier lugar de Europa y las millones de dosis que se compraron de la vacuna del virus de la gripe A. Deberíamos canalizar mejor nuestras energías y esfuerzos.





SOBRE LOS TÉCNICOS DE EMERGENCIA escribe EMILIO: solo se acuerdan de nosotros cuando se pide una ambulancia y en ella se cree que va un médico siempre, o que somos conductores y camilleros. Somos personal sanitario con nuestra formación profesional. En estos pacientes infectados somos nosotros quien también tenemos contacto con ellos, en muchas ocasiones los primeros y sin medios. Se trasladan en ambulancia con las mejores garantías, siendo el transporte sanitario es competencia nuestra. Y con respecto a los partidos oportunistas en defensa de los animales, nos tratan como “mata-perros” poniendo a la gente del lugar en contra nuestra e insultándonos y amedrentándonos. Más tarde, estos mismos nos reclaman para atenderles porque la policía ha cargado contra ellos.



SOBRE ANA MATO:



AURORA: pues me vais a perdonar pero para mí la ministra no ha afrontado nada, sino que ha provocado esta crisis sanitaria, por ser una decisión política que tomó, en contra de los criterios sanitarios y a un hospital que desmanteló la C. de Madrid y no tiene protección 4.



MERCHE: Por qué el ministro de sanidad no es un médico? A fin de cuentas son los que saben y pueden comunicar y tranquilizar a la población, y por favor que se deje de especular con los protocolos, que todo el personal sanitario de esta país, lo tienen desde el mes de julio. Tal vez la enfermera infectada.que le deseo lo mejor, tenía prisa, y no se espero a tener la supervison correspondiente.





SOBRE EL SACRIFICIO DEL PERRO



MARCOS: Lo que tiene de singular este sacrificio es que el perro tenía un hogar donde se le quería y cuidaba. Y por supuesto que es triste ver cómo matan animales todos los días, se lucha para evitarlo con entidades protectoras y haciendo llamamientos a la esterilización y adopción. No nos tapamos los ojos y miramos a otro lado, por ello



TONO: En medio año, han muerto 3.500 personas x Ébola, y muchas otras están contagiadas. Y ninguno hemos dicho ni pío. Y por un perro la que se ha liado. Lamentablemente, somos un país de pandereta.



AURORA: Qué se puede esperar de esta gente que ponen la condición y el respeto humanos por debajo de su histeria y fanatismo por los animales - que no tiene nada que ver con el respeto que se les debe , ojo, Y por otro lado la culpa principal la tiene el dueño del perro, por lanzar esta ridícula e irracional campaña…



LA INVESTIGACIÓN A FERNÁNDEZ VILLA



CARLOS: Lo de villa, cómo lo de Pujol, no debería provocar ninguna sorpresa. Cualquiera que haya paseado por la cuenca minera o tomado unas sidras por la zona, sabía que Villa tenía dinero "asgalla", que se dice por aquí.



ANTONIO: Independientemente de que lo ocultara al Fisco, ¿de dónde sacó este sindicalista asturiano de la minería tanto dinero (casi millón y medio de euros) ¿Tanto cobra un sindicalista?



TARJETAS OPACAS



CARLOS: Independientemente de que Blesa, Barcenas, Pujoles, la panda de los Eres andaluza, etc etc etc. sean unos chorizos y se les de toda la caña del mundo.

Dos puntualizaciones:

1. Si tu empresa te da una tarjeta como la que les dió Caja Madrid a las personas que se la dio, ¿cuántos de los que se están rasgando las vestiduras, no las usarían?

2. ¿Por qué no se resalta y se enaltece de alguna manera a las 4 personas que no las emplearon? (prácticamente no se sabe quiénes son).