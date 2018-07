Las tarjetas negras

Escándalo en Bankia



MANUEL: ¿No demuestra esto que unos cuantos se han sentido tan poderosos que no les ha dado ningún reparo vaciar las arcas de Bankia? ¿No debían dar cuenta de ello también tanto Zapatero como Aznar? ¿No es lo suficientemente grave? Luego me parece más fuerte aun que tan solo con devolver el dinero este todo arreglado.

MERCEDES: por dios Rodrigo Rato, y cuánto estará cobrando de pensión.



Carlos: Y x que Rato lo ha devuelto??, el ya sabia que esto iba a salir??? Y el resto no lo sabia que esto se iba a conocer para devolverlo y quitarse el marrón de encima??, supongo que pensaban que no se conocería



Jose Antonio: Nos estamos enterando de lo de las tarjetas "B" en Caja Madrid, pero me pregunto, llegaremos a saber lo de las tarjetas "B" de las demás cajas?, por que seguro que las ha habido.

Y al Sr. MAFO no le va a pasar nada por su indolencia y mala gestión.



MARIA: Entre las cajas también estaban las d Sevilla hoy desaparecidas, en manos ambas del Psoe. Con su red de empresas participadas, Agencias de viajes etc. Quien quiera entender q entienda.



OTRO: estamos viendo casos de corrupcion política y robos a manos llenas y nos piden que declaremos todos y todo con IVA,¿ para qué?¿para que se lleven mas?, y luego dicen que es para que no sea deficitaria la administración, para sanidad, paro, etc. Que verguenza.



OTRO: Estoy absolutamente escandalizado de que defiendan y/o justifiquen a sinvergüenzas y chorizos declarados por que 5 minutos antes de ser desenmascarados hayan tratado de salvar el culo devolviendo un dinero que nunca debieron tocar. ¡Que nos quedará por ver!.



SECCIÓN FIDALGO:



UN OYENTE: quería responder a su comentario de que no cree que la cuestión de los abusos cometidos tenga algo que ver el hecho de que tengan un determinado carnet, ya sea de un partido o de un sindicato…Para mí precisamente por eso es por lo que están allí y otra cuestión ¿cómo es posible que esa entidad a la que representan no dijera nada con relación a esos excesos, ni a sus excesivas prevendas?



DE COTIZACIONES



PILAR: Yo creo que no es cierto, como se ha dicho, que si alguien está cotizando a la Seguridad Social es que está trabajando (tal vez aparentemente si). Hay gente , que a través de un contrato simulado donde no percibe salario, está cotizando para poder cumplir con los años requeridos y cobrar jubilación el día de mañana. Si no cotizas dos años en tus últimos 15 de vida laboral, no percibes nada por tus años antiguos cotizados.





PASIÓN DE CATALANES



Montse: ¿Cuando alguien va a ser valiente y a decir verdad sobre la gestion del dinero que hace la Generalitat o simplemente, preguntar al Sr. Mas que hace con ese dinero?

Espero que cada vez reciban menos dinero, porque es lamentable ver como lo tiran a la basura.



OTRO: Artur Mas se cree que el Tribunal Constitucional se va a dejar influenciar por el griterío de unos y que va a dejar de ver la legalidad donde la hay. Se cree el ladrón que todos son de su condición.



Martín: La Sra. Aguirre ha tenido que dar cuenta ante el juez por una posible desobediencia a la autoridad municipal.

Y el Sr. Mas y sus mariachis ¿no están cometiendo la misma falta, o más grave?

Respondiendo a la pregunta, creo que el Gobierno está cediendo la iniciativa a los independentistas.



Jose Antonio: A alguien le puede sorprender que no se cumpla lo que dice el Tribunal Constitucional?, cuando lo han cumplido?, tengo entendido que hay varias sentencias a las que han hecho caso omiso y como no les has ha pasado nada, pues ahora mas.



Sobre la encuentas de ANC: JUAN ANTONIO: ¿ Y no creen que esa supuesta encuesta, a la que se invita a cualquier ciudadano a ser encuestador, serviría también para " Marcar " a los que no comulgan con la Independencia??