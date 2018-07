Cataluña de nuevo

PASIÓN DE CATALANES



XAVI desde Barcelona: Lo que dice Javier Caraballo de que podría haber otras salidas, podría estar muy bien… pero es imposible hacerlo sin que ELLOS MISMOS pinchen el suflé inmenso y peligrosísimo que han montado. Aquí en Cataluña, hay gente que delira como no se imaginan. Que deliran, y que viven muy bien, por cierto.



PACO desde Igualada: Se queja de los 300.000 euros de presupuesto en la Generalitat para el 11 de septiembre…Dice que por qué para estos actos sí hay dinero y no para servicios básicos como la sanidad y la educación….Y también pregunta si alguien cree que el señor Pujol está sólo en esto??? Porque para este oyente están muchos en el mismo saco incluido el líder de la consulta independentista



PILAR: Llevamos año y medio deshojando la margarita: habrá consulta?, no la habrá?; es como que el día 9 se va abrir un melón...y....sorpresa!!!!.; pero a que están jugando con nosotros?; aquí se han encargado de calentar mucho al personal...y esto acabará mal.

En cualquier empresa privada esta incapacidad resolutiva implica un despido; en un tema de este calibre no se puede esperar a que los hechos resuelvan por si solos.



MAR: estoy de acuerdo con Fidalgo, no necesariamente sacar a la gente a la calle con dinero público y disfrazada de fiesta cultural vale para interpretar el caso independentista catalán. Si no la 'Tomatina', 'Las Fallas', o la 'Feria de Sevilla' valdrían también para usarlos en el mismo sentido, y ESO SI QUE ES GENTE EN LA CALLE.



Francisco: ¿qué sucederá el 12 de octubre en Barcelona?. Porque se habla mucho del 11 de septiembre y del 9 de noviembre pero, ¿no se está organizando nada para el día 12 de octubre por parte de aquellos españoles que deseen expresar su deseo de seguir siendo españoles en Cataluña?.



Sobre la comisión de investigación a Pujol en el Parlamento de Cataluña: JUAN: si no lo entiendo mal, son los corruptos - y no todos - los que le van a pedir cuentas al "gran corruptor" ... ¡pues vaya! como para confiar en la política. ¿Por qué no le pide cuentas el parlamento español?

JOAQUÍN: para mí la tercera vía es meter en la cárcel a los responsables de Convergencia y Esquerra y a Puyol y a sus hijos. Lo demás es perder el tiempo y perder el partido



FERNANDO: Estoy en total desacuerdo con la apreciación de Herrera sobre que hay ocasiones en que no se debe ganar por 10 a 0. Creo imprescindible en este caso ganar por goleada. No pueden obtener ningún beneficio aquellos que amenazan con rupturas. Y sobre Pedro Sánchez y el reconocimiento de singularidades…Le pido que ponga algún ejemplo práctico y pregunto ¿Cree el señor Sánchez que los habitantes de Vich deben de tener mejores hospitales que los de Córdoba ?



A OTRO OYENTE Artur Mas le recuerda a un conejito Duracell caminando hacia un precipicio. Parece que no escucha, no lee y se cree que por pensar que la consulta es legal, se va a convertir en legal. Y le recordaría dos refranes populares:

-Ten cuidado con lo que deseas, no vaya a hacerse realidad.

Y...

-Virgencita, Virgencita que me quede como estoy.



SOBRE LA ESTRATEGIA DEL PSOE

MARTÍN: Existe una empresa española, PSOE, cuyo objeto es sacar el máximo de votos para gobernar. Para lograrlo sus encargados del departamento de propaganda han inventado un producto que han llamado FEDERALISMO. Este producto está en fase de diseño, todavía no se sabe bien cómo va a ser; ni se han hecho las investigaciones de mercado necesarias para saber a cuántos se les puede interesar. Pero su presidente, el Sr. Sánchez, y los altos directivos, ya lo están vendiendo. Incluso ha tratado de venderlo al Sr. Mas como solución a sus problemas. Por ahora pura propaganda.



PUERTO RICO



BLANCA: Actualmente vivo en la Isla del Encanto. Interesante la entrevista, sobre todo porque allí sobre esta opción, no se oye nada. Efectivamente ahora los políticos boricuas están moviendo mucho el tema del cambio de estatus, más que nada para no abordar los gravísimos problemas económicos (están declarados "bono chatarra"), que el actual gobierno de corte "zapateril" no tiene ni idea de cómo abordar. Pero la opción de volver a España, sólo se oyó en un momento, y como una extravagancia. La inmensa mayoría están por la "estadidad", o sea, convertirse en Estado de pleno derecho de la Unión. Veremos... Pero desde luego, de 18a autonomía, difícil. Nos tienen mucho cariño, pero tanto, tanto...Para cualquier cosa, como dicen aquí: "a la olden, mi amol"



ESTADO ISLÁMICO y el papel de EEUU:



HÉCTOR: Totalmente de acuerdo con el problema y solución al estado Islámico. Pero deberíamos empezar a pensar en las consecuencias de nuestros actos. Ese estado, existe pq EEUU invadió Irak hace 10 años, creando un estado débil, y pq financió y apoyó a la insurgencia Siria. Es lo que pasó con los talibanes en Afganistán. Para eliminar un problema se ha creado un problema mayor. Por ejemplo, si se arma a los kurdos, dentro de un tiempo habrá un conflicto entre ellos con los turcos. Con Ucrania lo mismo, si la UE y EEUU hubiera sido un poco más comedida en su apoyo a los contrarios a Yanukovich, en vez de emplearse a fondo y hubiera acordado con Rusia una hoja de ruta para unas elecciones, igual el conflicto se hubiera podido reconducir y no hubiera Rusia aprovechado la justificación que le dimos.

Por otro lado, veo lógico que nadie quiera ir a morir a 5000 km de casa cuando no tengo tan claro si es defensa o negocio para cierta gente.



CARLOS: Los europeos somos muy hipocritas con EEUU ; Si EEUU es el gendarme internacional los europeos nos echamos las manos a lacabeza y exigimos que dejen de serlo . Y ahora que EEUU se esta retirando del mundo y dejando de ser la policia internacional , los europeos nos echamos las manos a la cabeza porque estan dejando de ser la policia internacional. Yo personalmente estoy mas tranquilo sabiendo que los Yankies cuidan de los europeos



JAVIER: Solo quería aclarar una cosa….Estos islamistas no hacen DECAPITACIONES, hacen algo mucho peor, hacen DEGOLLAMIENTOS. Ellos saben que un degollamiento es mucho más escalofriante/doloroso/amedrentador……… que una decapitación.