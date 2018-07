Cómo luchar contra el terrorismo yihadista

ACUERDO para el control de pasajeros y la entrevista a López Aguilar



Yo me llamo Pepe, no Agmed ni John , y a mi , para garantizar la seguridad de todos, no me importa que mis datos al volar lo tengan las FF y CC de Seguridad o servicios de inteligencia, no tengo nada que ocultar ni temer, todo lo contrario, quiero volar seguro.

La libertad es pararse en un semáforo en rojo y no poder saltárselo .

CARLOS: es más, estando de viaje en Nueva York me senti muy tranquilo y seguro sabiendo que hay camaras de seguridad controladas por la policia velando por mi seguridad



Vladimiro: El Sr. Lopez Aguilar creo que no viajará a EEUU, porque se sentirá espiado y humillado porque los americanos tienen en su poder datos sensibles y personales de él y las personas que viajan con él.



RAFAEL: Viajo con frecuencia a estados unidos, mi residencia es la de CEUTA, mi pasaporte está completo de sellos de entrada y salida en Marruecos, Cada vez que llego a Estados Unidos o tengo vuelos domésticos en ese país siempre paso un control diferente de pasaportes, nada más que me abran el pasaporte me pone aparte. Aún así prefiero ese tipo de discriminación y volar seguro y no acojonado pensando que el señor que está lado va volar el avión.



Aurora: Los buenos podíamos aislar a los malos , posutulándonos nosotros mismos y dando nuestro permiso a nuestros datos en un registro de buenos, con lo cual ya tendríamos el registro de lo malos por exclusión



JUAN: Vale... se controlará el tránsito de pasajeros vía aérea......pero se seguirán metiendo en patera y en barcos piratas, que es como entran miles y miles de musulmanes todos los años en Europa....



Darío: Es increíble lo del Sr. López Aguilar y lo repetidos complejos del PSOE, tanto en España como en Europa.

Da igual que se trate del nacionalismo catalán,de las víctimas del terrorismo o de reforzar la seguridad para, en la medida de lo posible, evitar atentados de extremistas.Siempre quieren estar en el medio, ser "equilibrados" y sobre todo, como dicen ellos, equidistantes.

Me gustaría que todo lo referente a la seguridad internacional que ha expresado se lo explicase al Sr. Hollande y al Sr.Manuel Valls; ya quisiera ver sus caras ante semejantes tonterías.Lo dicho, complejos y más complejos.Lo del PSOE pinta fatal,precisamente por su propia indefinición.





DE LA MANIFESTACIÓN Y EL YIHADISMO



Alfredo:

No quito un ápice al valor de las manifestaciones con motivo de los horribles asesinatos en Paris y los condeno sin paliativos. Lo que me cuestiono es la reacción internacional . Y me explico: la semana pasada Boko Haram asesinaba a 2000 personas en Nigeria. ¿Cuál ha sido la reacción Internacional? ¿Cuánto tiempo y espacio se le ha dedicado en los medios de comunicación?…¿Se han manifestado los Gobiernos Europeos? ¿Se hará una resolución para intervenir con tropas internacionales?… creo que los “occidentales”seguimos siendo unos hipócritas en este tipo de cuestiones y defendemos la libertad y la seguridad, pero sólo cuando vemos la sangre de cerca….





De buenismo habla JOSE: Ahora yo me hago una pregunta.... todos esos que estaban contra la intromisión de la iglesia en las escuelas (que me parece bien en un estado laíco) y que braman contra ella porque nos hace retroceder a tiempos del medievo... ¿son los mismos que nos hacen tragarnos un burka en pleno hospitalet? porque éste es manifestación cultural del islam y (ojo) respetémoslo, no sea que el imán de la zona se sienta ofendido al atacar su "cultura"...... vamos, creo yo que los "buenistas" confunden el islam como cultura, cuando en realidad es religión, con la cultura árabe, que es más que el islam, es un montón de cosas, no sólo religión... se ha hecho un reduccionismo al absurdo...

... yo quiero cultura árabe en mi pueblo, es decir, kebabs, danza del vientre, el regadío, música, arte (pictórico no, porque le han dado lo suyo los seguidores de alá), pero lo que no quiero son interpretaciones de cualquier tipo del Corán, igual que tampoco querría cualquier interpretación de la biblia que afectara a mi legislación vigente.



Fernando: Como encajar una sociedad oriental que vive en el siglo XIII con una sociedad del siglo XXI? como encajar la alblacion de las mujeres con la sociedad actual ? que los homosexuales sean colgados en una grua ? como encajar que la religion sea quien mande realmente en los pueblos ? detras de los islamistas esta todo esto y mucho mas y me parece una cuadratura del circulo intentar arreglarlo. Medidas hay que tomar y ya, y la mas sencilla seria expulsar a los que no se adaptan a la sociedad en la que vivimos e intentan mediante ataques terroristas el conseguirlo. Estamos en guerra y hay que tomar decisiones en una guerra no convencional



OTRO oyente: cree que habría que mirar en ir cambiando según qué leyes, en pro de la libertad de la que tanto predicamos, mi libertad termina donde empieza su dictadura (la del miedo y odio yihaidista). Y si hay que coartar según qué derechos a los creyentes musulmanes, por mí de acuerdo...



Juan: Hay que recordar que hace apenas 1 año los Servicios secretos europeos y norteamericanos , con el apoyo de las petro-monarquias del Golfo persico , reclutaban , entrenaban y armaban al ISIS y otros grupos islamistas para que lucharan en Siria contra el gobierno socialista de Al-Assad , al igual que lo habian hecho anteriormente para derrocar al gobierno de Gadaffi en Libia.



Ahora que esos islamistas se les han escapado de las manos de los servicios secretos occidentales y se han revuelto contra los gobiernos europeos , es cuando algunos claman porque sacrifiquemos nuestra libertad y defienden el aumento de controles y del espionaje a TODOS LOS CIUDADANOS.



Si realmente las llamadas democracias quieren combatir el terrorismo , la mejor manera es no instrumentar ni crear grupos terroristas que les hagan el "trabajo sucio" para derrocar los gobiernos de los paises arabes progresistas.



COMENTARIO ECONÓMICO DE HOY



PEDRO: No olvidemos que el petróleo se cotiza en Dólares. Si continua cayendo el Euro frente al Dólar al ritmo que lo está haciendo

Volveremos a pagar el crudo a precio de hace seis meses.