Asuntos económicos

BAJADA DEL BCE



ANTONIO: Habéis comentando lo poco que paga la autoridad monetaria a las entidades que depositan el dinero. Realmente, no solo no paga sino que cobra. Existe el denominado “tipo marginal de depósito” que ayer fue también recortado del -0.10% al -0.20%. Lógicamente con esta medida también intenta que fluya el dinero a la economía real y, entre otras cosas explica que las Letras a corto plazo coticen en tipo de interés negativo.



Eduardo: Con esta medida se pretenden básicamente 2 cosas.

- Ayudar a las exportaciones y frenar las importaciones. Se pretende llegar a la paridad con el dólar.

- Al desaparecer la creación del DINERO BANCARIO por la falta de ahorro (el coeficiente de caja), Draghi pretende inyectar liquidez al mercado con la inyección adicional de medio billón de E.

El problema es que esta liquidez, será rápidamente fagocitada por el ´déficit galopante de los estados.



La opción de invertir los ahorros: dice Juan que si él tuviera que invertir los ahorros lo haría en Dólares y no en Euros…No me pueden obligar a poner en circulación los Euros con un Euro a 1,30 dólares americanos..Pueden que consigan debilitar más aún la economía Euro.



DOLORES: Y de que nos sirve la bajada de tipos de interés a la mayoría de los españoles que tenemos cláusula suelo¿



VERÓNICA: La bajada del precio del dinero favorece a los Bancos porque estos son los que lo compran al 0,05% pero a los empresarios y familias lo siguen ofreciendo al 5%. No hay cambios. No sirve más que para que los bancos ganen más



FRANCISCO en el mismo sentido: El crédito a empresas y familias sigue cerrado y cuando no lo está, es mucho más caro. No tiene relevancia una bajada de 10 puntos básicos en el BCE de cara al mercado minorista del dinero.



DAVID: Pregunta...si los tipos están ahora al 0,05%... como es posible que de media los créditos personales estén al 10%??



SERGIO: ya que el Banco Central Europeo hace esencialmente lo que dice Alemania, ¿ha tenido alguna influencia la reunión Rajoy - Merkel de este verano en la decisión del Banco Central? ¿Es verdad, como se dice, que dadas las cifras de España, Rajoy empieza a ser realmente valorado en Europa?



SOBRE LOS PARTIDOS



DAVID dice que Los partidos bisagra son peligrosos si sólo quieren gobernar a toda costa, si no tienen principios, como decía Groucho Marx, tengo unos principios y si no te gustan los cambio.



BRUNO cree que la ausencia de partido bisagra es una milonga.

La culpa de ser rehenes de los nacionalistas es del hooliganismo de los dos grandes partidos y de sus votantes, incapaces de darle la razón al otro en temas fundamentales y de estado. Y en casi nada bueno para el común, vamos. Basta de Sevilla-Betis en la política



PRUDENCIO: Estoy escuchando la tertulia y ahora, parece que se reconoce la relajación histórica de los Gobiernos centrales, frente a los nacionalistas. Vivo en Barcelona desde hace 50 años, y me considero " medianamente informado ". Hace mucho tiempo que allí donde puedo decirlo, dejo constancia de lo siguiente: Si seguimos así, aqui, se llega a la independencia en unos cuantos años. La enseñanza, los medios y el sentimiento que va calando en la sociedad, hace que en estos momentos, - excepto algunas personas en el interior y la " plaza de Barcelona " -, el resto, vive en un ambiente de CATALUNYA INDEPENDIENTE. Recuerden, estas cosas va calando poco a poco. Hace 37 años, se reivindicaba un Estatuto. Hoy, una independencia. Ese discurso, va calando como lluvia fina en la ropa y con el tiempo, se aceptan situaciones y exigencias jurídicas que hace 37 años nadie se podía imaginar. Al tiempo.



María: dice Mas que "la libertad tiene un coste". Muy bien, los catalanes queremos saber cuánto cuesta esa "supuesta libertad". Ya hace mucho tiempo que lo preguntamos pero ni el Sr. Mas ni el Sr. Junqueras lo explican. La pregunta es muy clara y la respuesta también debería ser clara y concreta: ¿Cuánto cuesta "la libertad"?. Creo que es legítimo que, quien tiene que pagar la libertad (los catalanes) sepa antes cuanto le cuesta.



CASO PUYOL

Juan carlos: Estoy aburrido de oír que Puyol trajo su dinero a un Banco Español. Y precisamente al Banco de "MADRID" y no a La Caixa

La propiedad del Banco de Madrid corresponde a Banca Privada de Andorra, por lo tanto lo ha traído a un banco andorrano con licencia en España

Probablemente será el mismo donde lo tenía y el que tiene que dar la información.