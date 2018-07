La pesadilla continúa

LEGIONELA



RAFAEL: En referencia a la comparación del brote de Legionella con el de Ebola, quisiera recordar que en España trabajamos a golpe de “mazo” e hizo falta 600 afectados de Legionella en Murcia en el año 2001 para que se realizara una normativa reguladora frente al mantenimiento de las instalaciones, después modificada en el año 2003. Y ahora, 11 años después seguimos esperando una nueva actualización. Faltan más fallecidos para ver que sigue habiendo “flecos” en la actual normativa? Saldrá una normativa reguladora de los contenidos y duración de los cursos que los profesionales están demandando?



PASION de CATALANES



MERCEDES: No generalicéis con los "catalanes" que los ciudadanos de a pie estamos muy tranquilos, trabajando etc etc son estos politicuchos que tienen un cacao que no se aclaran ni ellos pero son ellos los demás felices pero 100%



JOAQUIN: el problema que tenemos ahora son los catalanes que no vemos la necesidad de votar esta historia. Los que no somos borregos. Si no votamos, los independentistas ganarán esta especie de votación. Pero por otra parte ya no quiero perder el tiempo con esta tonteria que muchos catalanes no nos estamos dando cuenta que nos están manipulando.



MIGUEL: Tiene razón Joaquín Leguina, no hay que ceder ante el desafío catalanista. No hay que conceder beneficios a los que arman una pataleta cada vez que quieren tener privilegio sobre los demás y no se los conceden. No puede ser que se reforme la Constitución de 1978 para que ellos se sientan mejor, tendremoq eu sentirnos todos bien y no sólo ellos.



FERNANDO: A ver José María, aquí nadie se da cuenta de que ya les hemos dado alguna solución política en el pasado? No se les ha ido dando más competencias que a los demás (salvo el cupo vasco que debería ser considerado ilegal) y se han calmado por un tiempo para luego volver a las andadas? Si ahora damos una solución política, como cambiar la constitución, no servirá de nada. Su objetivo es la independencia y eso no puede ni va a ser negociable. Al menos sin el beneplácito de toda la sociedad española.



JUAN: El "derecho a decidir" claro que lo tienen pero junto con el resto de los españoles. El "derecho a decidir" es de todos. Exactamente igual que en una comunidad de vecinos. Todos tenemos derecho a decidir sobre el conjunto.



XAVIER: Si prestan un poco de atención al audio de Artur Mas explicando su “estrategia” para el 9-N, suena como al jefe de la banda explicando a los suyos como robar en la joyería: “Yo entretendré al dependiente, tú te pones junto a la puerta…”.



CARLOS: Desgraciadamente no oigo a nadie hablar de las horas que dedica Mas a su proyecto en lugar de dedicarlas a gobernar. Qué vergüenza !!



OTRO: Artur Mas dice que su enemigo es el Estado español, y no se da cuenta de que su mayor enemigo es él mismo, por esa actitud autodestructiva que está demostrando. Tampoco le ayudan mucho los de Esquerra, que son como esos generales que, desde lo alto de un monte, ordenan a las tropas que batallen. Y mientras todo esto pasa, Cataluña sigue necesitando a un gobernante que se centre en sus auténticos problemas.



OTR: Ojo que los gastos d las urnas y demás montaje independentista lo pagamos sus, según Más, adversarios españoles. Se han llevado entre otros dineros el 40% del Fondo de Liquidez Autonómica, parte de del fondo d proveedores, etc



TARJETAS OPACAS



GERARDO: no entiendo la suavidad de Leguina con el tema: La tarjeta B de Bankia es cuando menos extraña para cualquiera , ya que los consejeros contaban ya con una tarjeta A que cubría los gastos de representación. Por lo tanto cualquiera que tan solo no denunciara la existencia de dichas tarjetas es culpable. Incluso sin haber hecho uso de las mismas.



JESUS: Sé a ciencia cierta que en algunas entidades ((como Caja España)) los comerciales sabían a pies juntillas que es lo que vendían…. Bien es cierto que les presionaban para vender, pero ellos tenían una voracidad insaciable con unas comisiones enormes. Que no vengan ahora que ellos no sabían y que se lo habían vendido a su padre, si así fue, lo sacaron días antes de que explotara como conozco un caso concreto.



JUAN ANTONIO: No olvidemos que las Expulsiones de miembros del PSOE es de forma PROVISIONAL, y que hace unos años también se expulsó a varios miembros por otro tema, y a los pocos meses fueron readmitodos "a la chita callando"



ÉBOLA y TERESA



ANGELES: Estoy convencida de la recuperación de Teresa. Será entonces cuando llegue el momento de callar muchas bocas y reconocer que quizás seamos un poco ilusos ante los peligros, pero que somos muy eficientes y los solucionamos como nadie.