Variedad de temas

EXAMEN a LOS COMISARIOS en BRUSELAS



ANTONIO: Viendo el examen al que los europarlamentarios han sometido a Arias Cañete me lleva a conclusiones



Entre otras, el empeño de la izquierda en demonizar la iniciativa privada.

No perdonan el éxito personal, el trabajo fuera de la subvención y el enchufe. Pintan como un pecado el ser empresario, tener o hacer negocios y por supuesto tener más dinero qure la media. Otra sería que, viendo quienes son, de someterles a ellos a las mismas pruebas de idoneidad como la cualificación, bagage profesional fuera de lo público o la procedencia de su patrimonio, seguramente tendríamos los ciudadanos la agradable sorpresa de no tenerles en las instituciones públicas gestionando nuestros recursos o decidiendo sobre nuestras vidas.



ASUNTO TARJETAS



FRANCISCO: en este tema creo que hay mucha hipocresía: de la existencia de esas tarjetas casi todos los que ahora en público se rasgan las vestiduras y exigen dimisiones conocían y, seguro, segurísimo que en muchos casos también han usado formas de pago muy similares.



REFERENDUM CANARIO



MANUEL: Me parece estupendo que puedan decidir sobre el futuro que prefieren, si muchas de las cosas que se nos han impuesto se hubieran votado antes, en cualquier comunidad, quizás nos hubiéramos ahorrado mucho dinero.



CARLOS: Puedo asegurarle que Marruecos está a la expectativa de lo que se decida en Canarias. Si deciden no permitir las prospecciones, puede estar seguro que al poco tiempo se hablará que Marruecos ha firmado con firmas americanas un acuerdo de prospección en lugares cercanos a los que pretenden realizar Repsol. Hay petroleros americanos esperando una respuesta de Marruecos.



Ismael: mi aportación al tema canario es una pregunta simple para los contertulios. ¿qué país que encuentre petróleo no lo explota?



María José: Por qué no preguntamos: ¿Le gustaría que hubiera 5000 puestos de empleo? ¿Qué prefiere paro o refinería? ¿Sabe que Marruecos ya está haciendo prospección y podemos sufrir las consecuencias sin las ventajas de la extracción?



PEDRO: La situación que se está intentando crear en Canarias es simplemente un asunto de intento de diferenciación de un partido político regional para mantener su status, ya que si Repsol empieza a sacar petróleo y a generar riqueza para las Islas gracias a la autorización del Gobierno central que es de otro partido, corre el peligro no sólo de perder el gobierno de Canarias sino incluso diluirse.



AURORA: sobre los políticos que gobiernan en Canarias: hablan con ilusorio despotismo, como si elllos fueran la Baviera de España, cuando Canarias sólo se sostiene porque todo absolutamente todo , está subvencionado por el Gobierno de España - no hay sector que no lo esté -. No sé cómo son tan ridídulamente osados, sabiendo que si fuera sólo por ellos, Canarias sería Cabo Verde, con mis respetos a Cabo Verde.



SOBRE EL DESAFÍO SOBERANISTA



AURORA: Todo esto se acaba de una vez por todas, supendiendo la autonomía catalana, procesando a Mas - que nadie va a salir en su defensa -, nombrando un gobierno interino desde Madrid, y convocando nuevas elecciones, dónde a nadie se le ocurrirá repetir este delirio de nuevo, visto el descalabro y la fuerza del Estado



ANTONIO:

Basta ya de cachondeo, a mí también me roban de mis impuestos, a mi también me indigna lo que está haciendo esta casta que nos dirige, pero ni dejo de pagar impuestos, ni cumplir con mis obligaciones, ni me salto las leyes...



VICENTE: En un sistema democrático, lo habitual es que se aplique la ley y nadie se asombra, no pasa nada. Solo cuando no se aplica surgen los problemas. Si el primer Ayuntamiento que no izara la enseña nacional, que es lo preceptivo, hubiera sido intervenido, no tendríamos estos lodos. Si el primer letrero de calle que pusiera solo Avinguda, hubiera sido retirado, ahora no habría que poner en todos Avenida además



GERMÁN: Sobre el desafío soberanista, me asalta una duda... ¿Cómo creéis que me acogerían los participantes en la acampada, que se supone "solo" reclaman su derecho a votar y decidir, si me presento con una bandera española y reclamando el referéndum para votar NO?



JAVIER: Decís en la tertulia que Arturo Mas, haga lo que haga se queda solo…. Y a él que le importa…… lo único que quiere es separarse de España ¡¡sea como sea!! Su único objetivo (desde niño) ha sido ganar dinero y separarse de España….. Lo ha dicho una y mil veces en los medios. El solo es Español FISCALMENTE ¡¡ de momento !! Si para separarse de España se tiene que “sacrificar” pues nada…. A sacrificarse.