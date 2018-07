Amigos de Gente Viajera, aunque el turismo mundial creció hasta agosto alrededor de un 4%, de todas formas es en la cita con la WORLD TRAVEL MARKE T de Londres que termina hoy no se empieza a vislumbrar las posibilidades turísticas del 2013, que en principio rondarán entre un 2 y un 4% como este año, sobre todo los viajes internacionales, aunque el 2012 según los expertos puede pasar a la historia como el año que más viajeros se han movido por el mundo, no en vano llegaremos, mejor dicho estamos llegando a la cifra de 1.000 millones de viajeros.

Pero también es cierto que en la Feria Londinense ha quedado claro que el mundo está cambiando a marchas forzadas y el sector debe de estar atento a los países emergentes sobre todo del este como reconoció recientemente el Secretario general de la OMT, Talef Rifai, que no se desvía ni un milímetro a la hora de hacer previsiones.



De ahí que debamos estudiar esas nuevas tendencias de los viajeros actuales para poder seguir siendo competitivos, conscientes de que la unión hace la fuerza y que estamos en época de consenso y de uniones sobre todo en materia de promoción turística, algo que se reforzará de la mano de Turespaña con la entrada de capital de las empresas privadas a principios del 2013. Y más uniones, según se ha sabido durante la World Travel Market las dos potencias turísticas más importantes de nuestro país Canarias y Baleares pretenden unirse a la hora de gestionar un modelo conjunto aeroportuario, la medida parece inteligente, ya que su principal problema sigue siendo la conectividad aérea. Sin embargo, no todos piensa en “que la unión hace la fuerza” los dos grupos de agencias de viaje más importantes en Cataluña, Acav, y Ucave no terminan de ponerse de acuerdo en su fusión, menos mal que en materia de accesibilidad turística la Agencia Catalana de Turismo regresa de Londres con uno de los galardones de turismo responsable, por la labor realizada en favor del turismo sostenible y el convencimiento que se deben adaptar los servicios turísticos, un derecho social fundamental según la Directora General de Turismo de la Generalitat, Marian Muro, que termina el año con crecimientos espectaculares del mercado ruso y británico.



Por otra parte la Cehat prepara su Congreso en Valencia después de ser reelegido su Presidente, Joan Molas, con temas importantes sobre la mesa que están pendientes, sobre todo la Inversión necesaria en Promoción , la madre de todos los males, y otra verdad a voces desde hace unos años, el planteamiento de la necesidad de no olvidarse de regenerar la intermediación que se había “descartado” en buena medida en los últimos tiempos, lo de “yo me lo guiso, yo me lo como, no está claro en los tiempos que corren”. España es un país fuerte dentro de la Unión Europea, eso lo sabemos todos los que tenemos tres dedos de frente, aunque algunos desaprensivos sigan reactivando un circo que tiene pocos visos de terminar en aplausos.