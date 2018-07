La “V” de la discordia

SOBRE LA ENTREVISTA a RULL



CRISTÓBAL ¿Es que nadie es capaz de decirle al representante de CDC que si el gobierno de España recurre la Ley de Consultas ante el Tribunal Constitucional y éste lo acepta, es porque ambos consideran que su contenido es contrario a lo permitido por la Constitución española? El gobierno tiene la obligación de evitar la vigencia de legislación contraria a la Constitución.



Jose: El entrevistado dice que respeta la legalidad emanada del parlamento catalan. ¿Ni se plantean respetar al leyes emanadas de la Cortes Generales?.





CHEMA: negociar que ????? que puede ofrecer el gobierno que haga cambiar la locura independentista ??? por favor, díganme dos o tres ofertas posibles. es muy fácil hablar cuando no se tiene la responsabilidad que actualmente solo tiene el gobierno.



IGNACIO: ¿Por qué nadie (Sociedad Civil, Libres e Iguales, etc.) nos convoca en Madrid, que es un punto geográfico intermedio, a una manifestación en defensa de la Constitución y en apoyo a los catalanes que defienden su españolidad?



MARIA PREGUNTA: El Parlamento Catalán es legítimo pero tiene unas competencias, entre las que no se encuentra esta. ¿qué haría el Parlamento Catalán si en un ayuntamiento se siguiera el mismo procedimiento para quedarse en España o separarse de Cataluña?



La manifestación en Barcelona



Hombre sí, salieron miles de personas, ¿y los que no? . No es la voz de la calle, es la voz de los que ocuparon esas dos calles.



OTRO: Todos los que formaron la V ayer en Barcelona no se dan cuenta de que no son menos catalanes por ser Cataluña parte de España....pero, si se produjera la independencia, seguro que sí serían menos europeos, ya que dejarían de ser parte de la Unión Europea.



María: La pelota está en el tejado de Mas, pero también en la de Rajoy... los catalanes están legitimados para demandar lo que crean, y mas, cuando en este país, hay comunidades privilegiadas por una constitución a la que se apela solo cuando conviene. Esto de esperar a que escampe creo que no es buena táctica y sino el tiempo lo dirá....



DUDAS, dice JUAN JOSE: Que fatiga ya de pasiones...A mí me gustaría saber quién ha elegido, las urnas que se han puesto, de dónde ha salido la Asamblea Nacional de Cataluña y la señora Forcadell?? Con qué fondos?? Por favor que hagan ya algo contra toda esta gentuza,



JUAN CARLOS: en el caso de desobediencia civil, o que algún iluminado de estos se suba al balcón y declare la independencia unilateral de Cataluña,¿que hace el Estado? que respuesta debe dar ¿ ejercito? ¿cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? no se.¿que dicen las leyes que el Estado debe hacer?



PEDRO: Cuanto dinero se ha dedicado a dirigir voluntades hacia el independentismo, habría tenido el mismo éxito si no se hubiese invertido tal cantidad de €uros por parte de la Generalidad. Y si los contrarios al independentismo hubieran dispuesto de los mismos medios económicos de la Generalidad , habría tenido el mismo éxito la consulta. Teniendo en cuenta que los dineros y los medios, solo han ido en una dirección y los han pagado todos.



Juan: Anda que si los catalanes fueran capaces de organizar Cataluña, el Gobierno, el respeto a las leyes y la lucha contra la corrupción, igual que las manifestaciones, sería unos fenómenos!



Juan: La gente somos muy simples, y por eso nos llegan mejor los mensajes cortos y simples y las explicaciones claras y explícitas que lo contrario. En el desafío catalán, nos llega un mensaje muy corto y simple (queremos votar -que tiene una carga tan simplista como demagógica y perversa-) y por otro lado una explicación muy confusa (se cumplirá la Ley) por parte del Estado. Eso, junto con haber consentido todo a los nacionalistas a cambio de estabilidad de los gobiernos de pp y pesoe, ha contribuido a llega donde estamos.



DIADA y PUYOL: Ayer salieron unas 600.000 personas para pedir la independencia de Cataluña, que parece ser es la gran preocupación de esa autonomía, me gustaría saber cuantas personas saldrían para pedir al ex-presidente Pujol que devuelva lo llevado ilegalmente, ? preocupa mas la independencia que un expolio a la tesorería catalana...?. Es decir mirar para otro lado en un tema y salir en bloque a la calle a reclamar por otro lado.



María desde CORUÑA: Yo quiero votar, pero para que se marchen. Estoy harta del desprecio de los políticos de Cataluña hacia los demás, las críticas hacia cualquier inversión que no se haga allí ( como nuestro Ave que llega 30 años después).Pero independencia de verdad, que se lleven su parte de la deuda, que paguen sus pensiones y negocien su entrada en la UE.

En cuanto a la propuesta del Psoe del federalismo no la veo mal siempre que la podamos votar los ciudadanos y por supuesto todos los estados federales tengan el mismo sistema fiscal, derechos y obligaciones. Ya está bien de ciudadanos de primera y segunda.



CONCHA: Hoy la audiencia nacional recuerda a la fiscal Carmen Tagle ..asesinada por ETA hace 25 años. No estaria mal recordarlo