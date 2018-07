“La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión”. (Aristóteles)

Te pasas la vida eligiendo. A mí me gustan los huevos fritos, la carne poco hecha, el café frío, y soy defensora del aire acondicionado. Ahora resulta que tengo que elegir algo que nunca me había planteado ¿Eres del toque o no? ¿Te gusta el fútbol del tiki-taka? ¿Te gusta que tu equipo tenga la posesión? Y a mí se me queda cara de tonta, la verdad, no sé qué responder… pues, depende ¡Como que depende! No no, todo periodista que trabaje en deportes tiene que tener clarísimo cuál es su postura en este sentido. Las medias tintas no existen, elije y como dirían en Cortina de Humo “Nadie cambia de caballo a mitad del rio”.

Pues señores me declaro en rebeldía porque dividir el mundo entre los que les gusta el mar y a los que les gusta la montaña es absurdo. ¿Acaso el enamorado de los Pirineos no tiene derecho a irse unos días a Alicante a tomar el sol? No Pepe, ahora te fastidias y te quedas aquí, en tu cabaña de madera, dijiste que te gustaba la montaña, así que ahora apechuga. No señores, el mundo no es así. Y volviendo a la pregunta, contestaré una y mil veces que depende, depende del rival, de los jugadores, del entrenador, la competición… quien se piense que este es un debate se equivoca, es una forma de darse palos camuflados, una excusa barata para poner de verano a quien nunca nos cayó ni nos caerá bien.