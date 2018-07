El ébola en España

EBOLA

LUIS: el riesgo “0” no existe, es cierto, pero informar de que tienes síntomas, después de haber estado expuesto y que te manden a casa, es de traca. De traca y para que empiecen las dimisiones y cesiones en cadena

NACHO: Antes de traer al primer religioso enfermo, nos dijeron que el riesgo de contagio al resto de la población era cero e imposible. Ahora ya nos dicen que el riesgo cero no existe y que el contagio es improbable. Como siempre, el efecto mariposa se cumple de manera implacable. Por que nos tratan como a niños o retrasados mentales?

CARLOS: Perdón pero sí que existe un protocolo. Soy médico y desde hace ya tiempo se nos ha remitido a todos los profesionales sanitarios las medidas de protección en varias ocasiones y semanalmente nos informan ( al menos aquí en Galicia)

EDUARDO: El gobierno podría aprender respecto de la inversión en investigación. Aquí en Valencia teníamos un centro de referencia. Que eliminen presupuesto de donde quieran (por ejemplo de asesores y políticas no productivas) y vuelvan a contratar investigadores. Y que les proporcionen medios para poder estudiar el Ébola,

MANUEL: ¿No creéis que las autoridades no deberían haber presumido de haberlo echo todo tan bien, sin salirse ni un milímetro del protocolo? No creo yo que todas las personas que hacen su trabajo bien todos los días, presuman y alardeen de ello. ¿Si realmente fue así, entonces lo que falla es el protocolo, no?

ANSELMO: Ya que hoy el programa es desde el Cuartel General del Aire, podrían aprovechar para consultar por el protocolo seguido por los pilotos, médicos, auxiliares, mecánicos y todas aquellos profesionales que participaron en el traslado del Hermano García Viejo. Son los profesionales que más tiempo han estado en contacto con el enfermo en un espacio reducido, con aislamiento precario y varias horas.

LUIS: .Las autoridades no están actuando acorde con la magnitud del virus. Hay que moverse sin dilación,sin pánico, pero sin dormirse. Por cierto alguien se ha planteado que las personas que se cuelan por las fronteras y que por cierto no tienen control sanitario ninguno vienen del continente Africano?

ANA: Tanto sacrificio hubiera supuesto a estos sanitarios estar en cuarentena??? Quién dice que no hay más casos entre los sanitarios??? Torpes eso es lo que son. Y quiero ver dimisiones

GREGORIO: El problema llega cuando se infecta la persona que supuestamente ha estado más protegida para poder tratar al enfermo.

Me surge una primera pregunta...¿esta persona ha hecho vida normal o ha estado en cuarentena unos días como protocolo de seguridad por haber tratado al enfermo y han visto que se ha infectado? No puedo creer que alguien se vaya a su casa tranquilamente después de haber tratado a un paciente con la enfermedad. Me surgen más preguntas

1 ¿Están los hospitales preparados para asistir enfermos susceptibles de tener Ebola? ¿Te recibirán o te derivaran?..

PACO: No hago más que oír que hay que averiguar si el protocolo de tratamiento del ébola ha fallado… pero no para mejorarlo, sino para "depurar responsabilidades". Después de la envidia, el segundo "deporte nacional" español el passing-brown, o sea, el pasamarrones. O, directamente, la venganza.



PRESUPUESTO DEFENSA:



JOSE: Parece ser que el Sr. Sánchez, no visita o visita poco los cuarteles, bases aéreas, etc. que tienen nuestros ejércitos, y el trabajo y función que nuestros hijos ejercen día a día, tanto dentro como fuera del territorio español, y que acosta de las rebajas en presupuesto para defensa, son de los menos equipados de la OTAN, pero no por ello dejan de cumplir con su cometido, gracias a su esfuerzo. En vez de rebajar el presupuesto de DEFENSA, no le podría dar a los políticos por rebajarse ellos, los sueldos, dietas?

PEPE NOS SALUDA desde Afganistán: Gracias por acordarte del Ejército del Aire en su 75º aniversario. Hace 7 años leíste en antena una “crónica” que os envié desde la Base Avanzada de Herat. Hoy vuelvo a escribirte desde Afganistán, donde pasaré las próximas Navidades ayudando a un pueblo que merece una oportunidad. Ojalá pudieras dedicar esta crónica a mi familia y a todas las que quedan ahí, …a la espera. Para que entiendan que el sacrificio merece la pena.

PASIÓN DE CATALANES

JOSE LUIS: Me surge una duda… Si desde siempre la idea del independentismo catalán ha sido la formación de los païssos catalans, por qué no proponen el referéndum incluyendo la Comunidad Valenciana y Baleares? Acaso no les interesa la opinión de aquellos a quienes quieren anexionar a su idea independentista?