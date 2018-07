Showcase acústico y exclusivo de La Unión esta noche en Logroño

NO TE LO PIERDAS

Melodía FM te da la oportunidad de disfrutar de La Unión en directo y en exclusiva con sus mejores éxitos en acústico. El jueves 10 de diciembre actuarán en la Sala SUM de Logroño a las 23:00h. A la misma hora el viernes 11 estarán en Pamplona actuando en la Sala TOTEM.

No dudes en recoger tu invitación y disfrutar de los éxitos de La Unión recopilados en Hip.gnosis Best of Volumen 2. Para más información sobre la recogida de invitaciones escucha atentamente las emisoras de Melodía FM Logroño (92.3 FM) y Melodía FM Pamplona (94.5 FM).

Fluye, Be Water My Friend, El Fuego y El Amor o Dónde Estabas en Los malos tiempos son algunos de los temas que escucharás en estos showcases de La Unión con la colaboración de Melodía FM.

Y esto no queda aquí, el día jueves 17 de diciembre La Unión estará en Salamanca y el viernes 18 en Valladolid.