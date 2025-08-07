Una voz generada por Inteligencia Artificial sorprende pronunciando el pregón de El Rasillo

El municipio de El Rasillo de Cameros, celebra hoy el día grande de sus fiestas, en honor a San Mamés, y ayer, como novedad, puede que mundial, la Inteligencia Artificial fue la encargada de leer el pregón.

Desde el Ayuntamiento explican que esta herramienta, especializada en clonado de voz, participó activamente en la elaboración y ejecución del discurso y que obtuvo muy buena respuesta por parte del público.

El consistorio rasillano presume de un pregón ágil, emotivo y sorprendente, que combinó referencias locales con reflexiones, chascarrillos y una mirada hacia el futuro.