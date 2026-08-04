Viñedos de Aldeanueva iniciará la vendimia de Rioja este jueves

La vendimia comienza este jueves en La Rioja; la cooperativa Viñedos de Aldeanueva, planea la recolecta más prematura de la historia.

Abel Torres, gerente de Viñedos de Aldeanueva, señala que esperan recoger 200.000 kg de tempranillo blanco, buscando frescura, intensidad aromática, boca amable y cierta acidez.

Previsiblemente, Viñedos de Aldeanueva adelantará también la cosecha de uva tinta, prevista para la segunda semana de agosto.

Una fecha marcada, en parte, por el mercado británico.

Torres explicaba que este año ha sido muy diferente al anterior, en el que se registró una cosecha muy corta, sin racimos de fertilidad, y con ataques de ovidio y mildiu.