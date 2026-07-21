El Vermú de Más de Uno La Rioja

¿Qué tienen en común unas becarias de radio y los Vendimiadores de las Fiestas de San Mateo? En el estreno de "El Vermú con las becarias", la nueva sección veraniega de Más de Uno La Rioja en verano, la respuesta quedó clara: las ganas de pasar un buen rato y disfrutar del momento.

Entre risas y anécdotas, ambos contaron qué les animó a presentarse al proceso de selección y confesaron que representar a Logroño durante las fiestas de San Mateo es un auténtico orgullo. Además, explicaron que su relación con estas celebraciones viene de lejos: Israel Gutiérrez, miembro de la Peña La Uva, y María García, a la Peña Logroño han vivido durante años el ambiente festivo desde dentro, una experiencia que, aseguran, les hace valorar aún más la responsabilidad y el honor de ser los Vendimiadores de este año.

Los protagonistas desvelaron cómo es el proceso de selección que organiza el Ayuntamiento de Logroño para elegir a los representantes de las fiestas. Y, para comprobar si Inés Sáenz y Ainhoa Ortega habrían superado esa prueba, Julio Carpintero les planteó algunas de las mismas preguntas a las que tuvieron que responder Israel y María durante el proceso de selección. Un divertido examen improvisado que puso a prueba los conocimientos de las becarias sobre Logroño, San Mateo y sus tradiciones.

Hemos conocido conocer mejor a Israel y María, que este año han roto moldes al representar a San Mateo superando la barrera de los 40 años. Ambos se mostraron orgullosos de asumir un papel que consideran un honor y una forma de representar a toda la ciudad y Julio Carpintero acabó bautizándolos como los "vendimiadores reserva", en referencia a su experiencia y al lenguaje propio del vino

Un estreno fresco, cercano y desenfadado para una sección que nace con vocación de acompañar el verano de Más de Uno La Rioja, mezclando conversación, actualidad y buen ambiente.