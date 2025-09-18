Los Vendimiadores de San Mateo 2025 participan en Más de Uno La Rioja

El pasado martes, 16 de septiembre, el paseo del Espolón de Logroño acogió el acto de proclamación de Judith Duro y David Schubert como Vendimiadores de las fiestas de San Mateo 2025.

El sábado, el lanzamiento del cohete anunciador iniciará siete jornadas de fiesta en la capital riojana en las que Judith y David serán protagonistas indiscutibles; los veremos en el pisado de la uva, las carrozas, los toros… y demás actos de nuestras fiestas, dando vida a estas figuras tradicionales que acompañan a autoridades y deslumbran a los más pequeños.

Judith Duro de Francisco tiene 22 años y es maestra de educación infantil. Sus múltiples aficiones giran en torno a la danza moderna y el hip-hop, además, es peñista de la Peña La Rioja.

David Schubert Yáñez, tiene 21 años y es estudiante de Grado en Historia del Arte. Disfruta especialmente con la música, el arte, el folclore y las tradiciones populares y participa en la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Hoy les conocemos un poquito mejor en nuestro Más de Uno La Rioja, donde comparten su emoción y expectativas de cara estas fiestas.