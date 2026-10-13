CULTURA

Ven a la grabación de La Cultureta, con Rubén Amón, este viernes en el Centro de la Cultura del Rioja

Con entrada libre hasta completar aforo, Onda Cero emitirá un programa especial sobre Rafael Azcona y la exposición AutorIA

Onda Cero La Rioja

Logroño |

Ven a la grabación de La Cultureta, con Rubén Amón, este viernes en el Centro de la Cultura del Rioja
Ven a la grabación de La Cultureta, con Rubén Amón, este viernes en el Centro de la Cultura del Rioja | Onda Cero La Rioja

Si la semana pasada el programa nacional de La Brújula se emitía desde San Millán de la Cogolla, con motivo de la exposición “AutorIA: La Rioja, tierra del español”, Onda Cero vuelve a poner sus micrófonos en nuestra tierra porque el espacio de La Cultureta se grabará desde el Centro de la Cultura del Rioja.

Será este viernes, a las 19:00 horas de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo, siguiendo un guion que hablará sobre Rafael Azcona y la exposición AutorIA.

Rubén Amón conduce este espacio en el que también participarán voces que conocen de esta sintonía como Rosa Belmonte, Isabel Vázquez, José Fernando Peláez o Sergio del Molino.

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