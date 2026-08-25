Varios riojanos, víctimas de la estafa "el hijo en apuros" mediante IA que imita la voz de sus familiares

La estafa conocida como “el hijo en apuros” ha evolucionado hasta el punto de clonar la voz de una persona para completar el engaño.

Mediante esta técnica, en la que se emplea la Inteligencia Artificial, se ha estafado hasta 10.000 euros a tres víctimas diferentes en Arnedo y Calahorra.

Como es habitual, esta estafa comienza con una conversación de Whatsapp desde un número desconocido en el que se solicita a un familiar cercano una transferencia urgente, aludiendo a problemas con el acceso a la cuenta bancaria.

Miguel Ángel Sáez, portavoz de la Guardia Civil, desarrolla el modus operandi y la investigación en curso.