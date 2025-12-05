Valdezcaray abre para el uso turístico del 6 al 8 de diciembre con telesilla hasta 1.600 metros

La estación de esquí de Valdezcaray abrirá sus instalaciones este fin de semana festivo para uso turístico, no deportivo, ya que las condiciones de nieve no permiten iniciar la temporada de esquí.

Desde mañana y hasta el lunes, incluido, estará operativo el telesilla principal, para el ascenso hasta la cota de 1.600 metros, y la cafetería, con sus espectaculares vistas al entorno. La estación estará abierta de 9:00 a 15:00 horas, y el precio del billete del telesilla es de 4 euros, incluyendo subida y bajada.

El gerente de la estación, Carlos Pérez, explicaba en Más de Uno La Rioja que, con esta decisión, se pretende que riojanos y visitantes disfruten de alta montaña.

La nieve acumulada no es suficiente para que los amantes del esquí disfruten con calidad y seguridad, y las previsiones de los próximos días tampoco parecen muy halagüeñas… aún así, el gerente confía en una apertura cercana.