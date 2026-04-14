Urbano Espinosa será distinguido como Riojano Ilustre y la Asociación Riojana de la Empresa Familiar recibirá la Medalla de La Rioja

Con una notable antelación, el Gobierno regional aprobaba los reconocimientos de Riojano Ilustre y Medalla de La Rioja que el Ejecutivo concede en el marco de la celebración del Día de La Rioja, y que el 9 de junio serán entregados en el acto institucional. Distinciones con las que el Gobierno destaca cada año a personas o entidades por su desempeño a favor de la comunidad.

En este 2026 el reconocimiento de Riojano Ilustre es para Urbano Espinosa, entre otras cosas, primer rector de la UR. Por su parte, la Medalla de La Rioja recae en la Asociación Riojana de la Empresa Familiar, que celebra sus 30 años de andadura.