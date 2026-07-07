Uno de cada dos jóvenes riojanos ha hablado con desconocidos por internet, según UNICEF

Al menos un 8,5 % de los riojanos de entre 10 y 20 años dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales durante la semana, y el 53 % ha hablado con personas desconocidas a través de internet.

UNICEF La Rioja ha presentado hoy, los resultados del Informe sobre Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital. El estudio ha contado con la participación de 2.600 jóvenes riojanos de 13 centros educativos.

El objetivo del informe es analizar el impacto de la tecnología en la salud mental y la convivencia, con el fin de impulsar medidas que reduzcan los riesgos asociados al uso de las redes sociales y otras plataformas digitales.

Luis Herce, director general de Gestión Educativa de la Consejería de Educación y Empleo de La Rioja, ha destacado la importancia de estos datos para diseñar estrategias de prevención y educación digital.

El informe también pone de manifiesto la baja satisfacción vital entre los más jóvenes. Un 16 % presenta indicadores relacionados con la depresión, la ansiedad o la somatización. De ese porcentaje, un 5,9 % muestra un riesgo elevado de conducta suicida, según ha explicado Joaquín González, miembro del Equipo Asesor Científico del informe.

Otro dato preocupante es que un 7,1 % de los encuestados afirma haber recibido proposiciones sexuales por parte de personas adultas a través de internet. Según Joaquín González, estos adultos establecen una relación de confianza con los menores para solicitarles contenido de carácter sexual.