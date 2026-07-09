La Universidad de La Rioja recibe 2.105 solicitudes para el nuevo Grado en Medicina

La Universidad de La Rioja, ha recibido un total de 5.567 solicitudes en primera opción durante el período ordinario de admisión; de ellas, 2.105 postulan para el Grado en Medicina.

Hoy se publicaban las listas de admitidos en los estudios de Grado del próximo curso académico, que pueden consultarse a través de la web unirioja.es. Desde mañana y hasta el miércoles, los admitidos podrán formalizar su matrícula a través de internet.

María Martínez, vicerrectora de Estudiantes destacaba un aumento del 15,33 % en solicitudes respecto al pasado curso.

Aunque la UR continúa siendo la universidad de referencia para los riojanos, el 70 por ciento de las solicitudes recibidas llegan desde fuera de la región.

En cuanto a las notas de corte, y por lo tanto la admisión, Martínez pedía prudencia porque, hasta septiembre, hay muchos cambios y muchas posibilidades para quienes se han quedado fuera del grado elegido.